Disney ofrecería 301 mdd a John Depp para participar en Piratas del Caribe 6

De acuerdo con varios medios de EU, Disney estaría en pláticas con Johnny Depp para que vuelva a interpretar a Jack Sparrow en la sexta película de la saga y una serie para Disney+ sobre el personaje.

Por Daniela Barrera

Ciudad de México, 27 de junio (ASMéxico).- ¿Johnny Depp está de vuelta como el Capitán Jack Sparrow? Tras ganar el juicio por difamación en contra de su exesposa, Amber Heard, ejecutivos de Disney se encuentran en pláticas con el actor para que éste retome su papel como el famoso Capitán Jack Sparrow en la franquicia de Pirates of the Caribbean.

De acuerdo a diversos medios de comunicación electrónicos, incluidos Daily Mail, New York Post, Express y The Print, la compañía del ratón le ha ofrecido a Depp 301 millones de dólares para volver a la franquicia y, posiblemente, hacer un spin-off de su personaje.

Asimismo, en su intento por “sanar” su relación, se ha dado a conocer que Disney también planea agregar una “donación considerable” a una organización benéfica elegida por Depp como un gesto de “buena voluntad”.

¿JOHNNY DEPP ACEPTARÁ LA OFERTA DE DISNEY Y REGRESARÁ COMO JACK SPARROW?

Durante el juicio por difamación, Johnny Depp testificó que jamás volvería a interpretar a Jack Sparrow ni aunque Disney le ofreciera 300 millones de dólares, pues los reportes señalan que la oferta llegó a Depp antes de que el juicio diera inicio, pero no es hasta ahora que el actor realmente la está considerando.

“Se comunicaron con el actor antes de su juicio por difamación contra Amber Heard y le preguntaron si estaría interesado en regresar para una o dos películas de piratas (…) Lo que puedo decirles es que el estudio ya ha escrito un borrador para una serie sobre Jack Sparrow, por lo que tienen muchas esperanzas de que Johnny los perdone y regrese como su personaje icónico”, reveló una fuente cercana al actor para el Daily Mail.

El acuerdo es que Johnny Depp regrese como Jack Sparrow en Pirates of the Caribbean 6 y tenga su propia serie en Disney+ sobre los primeros años de vida del Capitán.

