Tren choca con camión de volteo y se descarrila en Misuri, EU; hay al menos 3 muertos

Por Summer Ballentine

MENDON, Missouri, EE.UU. (AP) — Tres personas murieron y varias más resultaron heridas el lunes cuando un tren de pasajeros que viajaba de Los Ángeles a Chicago b contra un camión de volteo y se descarriló en una zona rural de Missouri, informaron funcionarios.

El Southwest Chief transportaba a unos 243 pasajeros y 12 tripulantes cuando se produjo la colisión cerca de Mendon, dijo Amtrak. La Patrulla de Carreteras señaló que siete vagones se descarrilaron.

El choque ocurrió en una intersección con un camino de grava sin barreras de seguridad para cruce ferroviario, señaló Dunn. Una llamada al número de emergencias 911 acerca de la colisión fue recibida a las 12:43 de la tarde y los primeros equipos de emergencia llegaron al lugar 20 minutos después, agregó.

Un video tomado desde un helicóptero y transmitido por KMBC-TV en Kansas City mostraba los vagones de lado mientras los equipos de emergencia utilizaban escaleras para subir a uno de ellos. El video también mostraba seis helicópteros médicos en tierra en las inmediaciones esperando para transportar a los pacientes.

Casi 20 agencias distintas locales y estatales de policía, servicios de ambulancia, bomberos y servicios médicos de hospitales respondieron al accidente.

Entre los pasajeros del tren se encontraban estudiantes de la Secundaria Pleasant Ridge de Easton, Kansas, que se dirigían a una conferencia de Futuros Líderes Empresariales de América en Chicago, dijo el Superintendente Tim Beying a The Kansas City Star.

The train I was traveling on derailed on the way to Iowa near Mendon Missouri pic.twitter.com/YndSEEXkto

— Dax McDonald (@cloudmarooned) June 27, 2022