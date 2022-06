Exnovio de Britney Spears será enjuiciado por acoso grave tras irrumpir en boda: Juez

California, EU, 27 de junio (AP) — Un Juez de California concluyó el lunes que existe suficiente evidencia contra un hombre que estuvo brevemente casado con Britney Spears y quien apareció sin invitación en la boda de la estrella pop como para que sea enjuiciado por un cargo del delito grave de acoso.

Tras una audiencia preliminar de dos horas, el Juez del condado de Ventura, David Worley dictó que Jason Allen Alexander, de 40 años, deberá responder al cargo junto con otros cargos por los delitos menores de allanamiento de morada, vandalismo y agresión, según archivos judiciales.

La abogada de Alexander presentó declaraciones de inocencia para todos los cargos. Alexander no asistió a la audiencia y permanece en prisión.

THIS ASSHOLE IS LEGIT RUNNNG THROUGH HER HOUSE?? pic.twitter.com/D0q5BfffDp

— Fan Account (@TheSpearsRoom) June 9, 2022