San Antonio: Hallan muertos a 46 migrantes en un tráiler, entre ellos 4 menores

Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).– Los cuerpos sin vida de al menos 46 migrantes han sido hallados en el interior de un tractor-tráiler abandonado en las afueras de San Antonio, en Texas, Estados Unidos, informó el jefe del Departamento de Bomberos del lugar.

Además, las autoridades reportaron la detención de tres personas involucradas con el hallazgo.

El Cónsul mexicano ahora se trasladará a los hospitales para auxiliar a las víctimas en lo posible. Mientras tanto, el Jefe de Bomberos de San Antonio también detalló que las personas murieron por calor en el camión, ya que estaban encerradas y sin aire acondicionado.

En route to a possible human smuggling case off of Quintana Rd on the South/Southeast side.

📸 credit Joe Arredondo, KSAT pic.twitter.com/DviwaEv1Ep

— Leigh Waldman (@LeighWaldman) June 27, 2022