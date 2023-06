Ron DeSantis propone bloquear puertos mexicanos para frenar cárteles y fentanilo

Madrid, 27 de junio (EUROPA PRESS).- El Gobernador de Florida y precandidato presidencial republicano Ron DeSantis, ha planteado este lunes desde la frontera con México la necesidad de enviar a la Marina y a la Guardia Costera a los puertos mexicanos para impedir la entrada en el país de los productos químicos necesarios para la fabricación de la droga de fentanilo.

Estados Unidos “se reserva el derecho a intervenir atravesando la frontera para que nuestro territorio esté a salvo de las actividades de los cárteles mexicanos“, ha advertido DeSantis en un acto celebrado en Eagle Pass, Texas.

DeSantis ha presentado así su propuesta política en materia de inmigración, que incluye la utilización de la Marina y la Guardia Costera para bloquear los puertos mexicanos “si el Gobierno mexicano no detiene la fabricación de droga por parte de los cárteles”.

While in Eagle Pass, Texas, I have seen firsthand the crisis at our southern border.

Millions of illegal aliens are flooding across the border and tens of thousands of Americans are dying from fentanyl that is being smuggled into our country. This is a massive dereliction of… pic.twitter.com/4txKrkh28Z

— Ron DeSantis (@RonDeSantis) June 26, 2023