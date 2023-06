“Estos son los papeles”: CNN revela audio de Trump sobre documentos secretos

WASHINGTON (AP).— Una grabación de audio que incluye nuevos detalles sobre una reunión de 2021 en la que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump habló de guardar documentos secretos que no estaban desclasificados se ha hecho pública.

El audio, de una entrevista que Trump concedió en julio de 2021 en su residencia de Bedminster, Nueva Jersey, a personas que trabajaban en las memorias de su exjefe de personal, Mark Meadows, es una prueba fundamental en la acusación del Fiscal Especial Jack Smith por la mala gestión del exmandatario con la información clasificada. La grabación hizo pública por primera vez el lunes en el programa de la televisora CNN “Anderson Cooper 360”.

La acusación del Fiscal Especial sostiene que quienes acudieron a la reunión con Trump — un escritor, un editor y otros dos miembros del equipo de Trump — se les mostró la información clasificada sobre un plan del Pentágono para atacar un país extranjero no especificado.

BREAKING: CNN obtains audio of Donald Trump’s conversation about classified documents in 2021pic.twitter.com/NkCY0iVn6x

— The Spectator Index (@spectatorindex) June 27, 2023