Las madres delfines usan lenguaje infantil parecido a humanos con sus crías: estudio

Por Christina Larson

Washington, 27 de junio (AP).— Te das cuenta al instante cuando alguien está hablando con un bebé o con un niño pequeño. Resulta que también las madres delfines utilizan un tipo de lenguaje infantil de tonos agudos.

De acuerdo con un estudio publicado el lunes, los delfines nariz de botella hembras cambian de tono cuando se comunican con sus bebés. Los investigadores grabaron los silbidos distintivos (silbidos firma) de 19 madres delfines en Florida cuando eran acompañadas por sus crías y cuando nadaban solas o con otros adultos.

El silbido firma de un delfín es una señal única e importante, equivalente a pronunciar su nombre.

Cuando dirigen la señal a sus crías, el tono del silbido de la madre es más agudo y el rango de tonos es mayor de lo habitual, según el estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

La obtención de estos datos no fue fácil. Durante más de tres décadas, los científicos colocaron micrófonos especiales en múltiples ocasiones a las mismas madres delfines silvestres en la bahía de Sarasota, en Florida, para grabar sus silbidos distintivos. Esto abarcó los años en que tenían a sus crías y cuando no las tenían, ya que los delfines chicos permanecen con sus madres un promedio de tres años en Sarasota; a veces más tiempo. Los padres no tienen un papel prolongado en la crianza.

“Esta es información sin precedentes y absolutamente fantástica”, dijo Mauricio Cantor, biólogo marino de la Universidad Estatal de Oregon que no participó en el estudio. “Este estudio es resultado de un gran esfuerzo de investigación”.

