Ola de calor azota a Texas con temperaturas récord; podría extenderse más, advierten

Se prevén temperaturas récord de 43 grados centígrados (110 grados Fahrenheit) en partes del oeste de Texas el lunes y no habrá alivio antes del feriado del 4 de Julio, indicó Oravec.

Por Jake Bleiberg, Ken Miller e Isabella O’Malley

Dallas, 27 de junio (AP) — La ola de calor que está agobiando a Texas, llevando al límite su red eléctrica y amenazando con provocar temperaturas récord en el estado, se extenderá a otras partes del país en los próximos días, vaticinan expertos.

“De hoy en adelante el calor se extenderá … hacia el norte hacia Kansas City y a todo el estado de Oklahoma, y al Valle del Río Mississippi… a la región noroeste de Florida y partes del oeste de Alabama”, declaró Bob Oravec, del Servicio Meteorológico Nacional.

Se prevén temperaturas récord de 43 grados centígrados (110 grados Fahrenheit) en partes del oeste de Texas el lunes y no habrá alivio antes del feriado del 4 de Julio, indicó Oravec.

Here's our latest Key Messages regarding the heat wave across the south-central US. Dangerous heat is expected to impact portions of the Lower Mississippi Valley & Mid-South, then trend down early next week, though remaining hazardous. pic.twitter.com/qfS2K99HvO — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) June 27, 2023

Cori Iadonisi, de Dallas, lo resumió todo en pocas palabras: “Aquí está haciendo demasiado calor”.

Iadonisi, de 40 años, dice que le comenta a sus amigos que mejor se vayan a su estado de origen, el estado de Washington, durante el verano.

En Texas “no puedes salir, no puedes dar un paseo caminando”, se quejó la mujer.

¿QUÉ ES UNA CÚPULA DE CALOR?

Una cúpula de calor ocurre cuando una alta presión estacionaria con aire cálido se combina con aire cálido del Golfo de México y el calor del sol encima, explicó John Nielsen-Gammon, profesor de ciencias atmosféricas en la Universidad de Texas A&M.

“Para cuando llega la mitad del verano, es difícil hacer que el aire cálido se mueva”, dijo Nielsen-Gammon. “Si ocurre, esta es la temporada del año para que ocurra”.

Nielsen-Gammon señaló que julio y agosto no tienen tanta luz solar porque el sol se está retirando del solsticio de verano, que fue el miércoles.

“Algo que es un poco inusual en esta ola de calor es que tuvimos un abril y mayo con bastante lluvia, y usualmente esa humedad adicional sirve como aire acondicionado”, explicó Nielsen-Gammon. “Pero el aire atmosférico es tan caliente que no pudo evitar el surgimiento de esa ola de calor y, de hecho, agregó más humedad”.

El calor seguía alto por segunda semana consecutiva luego que el operador de la red eléctrica de Texas, Electric Reliability Council of Texas, le pidió a la ciudadanía reducir voluntariamente su consumo de electricidad debido a la alta demanda.

El Sistema de Información Nacional Integrada sobre Calor (conocido como NIHHIS por sus siglas en inglés), reporta que más de 46 millones de personas del oeste de Texas y el sudeste de Nuevo México hasta la región noroccidental de Florida están actualmente bajo advertencia por calor. El NIHHIS es una iniciativa conjunta entre los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica.

La ola de calor ocurre luego que el domingo unas tormentas mataron a tres personas y dejaron a más de 100 mil sin electricidad en Arkansas, Tennessee, Georgia, Mississippi y Luisiana, según poweroutage.us.

Excessive heat will build over much of Texas to the northern Gulf Coast and into the mid-Mississippi River Valley, and Southeast U.S. as well as the Central Valley of California into the weekend. Excessive Heat Watches and Warnings and Heat Advisories have been issued.… pic.twitter.com/zXprgRuwDF — National Weather Service (@NWS) June 28, 2023

Hace pocos días, el condado más poblado de Oregon presentó una demanda por mil 500 millones de dólares contra más de una docena de compañías de combustibles para compensar los costos relacionados con fenómenos climáticos ligados al calentamiento global, incluyendo una cúpula de calor en 2021.

El condado Multnomah, donde está Portland y donde usualmente el clima es más bien templado, alega que la contaminación combinada de las compañías fue un factor en las altas temperaturas que mataron a 69 personas en ese condado.

Theodore J. Boutrous Jr., abogado de Chevron Corp., declaró en un comunicado que la demanda “presenta aseveraciones inéditas e infundadas”.

¿CUÁLES SON LAS REPERCUSIONES PARA LA SALUD?

El calor extremo puede ser particularmente peligroso para poblaciones vulnerables como niños, ancianos y quienes trabajan en exteriores.

Los síntomas de insolación incluyen sudor prodigioso, náuseas, mareos y desmayos. Para evitar los efectos de calor extremo se recomienda beber líquidos fríos, colocar sobre la piel pañuelos mojados con agua fría y permanecer en espacios con aire acondicionado.

Cecilia Sorensen, médica y profesora asociada de ciencias ambientales en el Centro Médico de la Universidad de Columbia, dice que los problemas de salud asociados con el calor están en aumento debido al calentamiento atmosférico.

Temperatures well above normal for this time of the year – especially in Texas – combined with high humidity, mean a dangerously high heat index today for many across the south. Extreme heat like this significantly increases the potential for heat related illnesses, particularly… pic.twitter.com/UkGKqBckL1 — National Weather Service (@NWS) June 27, 2023

“Hay enormes problemas en Texas ahora mismo debido a la escasez de energía y la combinación de crisis climáticas”, aseveró Sorensen. “Este también es uno de esos ejemplos en que, si tienes los medios económicos para tener un aire acondicionado, estarás en mejores condiciones, lo que abre interrogantes sobre la desigualdad social relacionada con clima y salud”.

En Texas, las temperaturas diarias promedio han aumentado en 2.4 grados — 0.8 grados por década — desde 1993, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, en medio de inquietudes sobre el cambio climático causado por la actividad humana.