¿Quién es Amanda, la Drag Queen que hizo historia en México al dar noticias en la TV?

Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).- Por primera vez en la historia de la televisión abierta mexicana, Amanda, una presentadora de noticias Drag Queen, tomó la conducción del segmento noticioso “Cada Hora a la Hora”, a través del Canal Once.

El hecho tuvo lugar durante la conmemoración de la XLV Marcha por el Día del Orgullo LGBTIQA+ en México, realizada el pasado 24 de junio. A lo largo del programa, la conductora informó en tiempo real acerca de los acontecimientos más relevantes de este evento, el cual se llevó a cabo en diferentes partes del mundo.

“¡Y la que informe! Qué perro que se permita a una Drag Queen poder dar las noticias. Maquillaje, peluca, pestañas y brillos no son indicativos de que una persona no está preparada o no puede tener credibilidad como periodista”, compartió en su cuenta de Instagram el periodista Guillermo Barraza, quien interpreta a Amanda.