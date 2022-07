Sheinbaum se iría; Zoé, relevo

+ Juego 2024

Claudia Sheinbaum –la títere de López Obrador, la corcholata presidencial favorita y todavía su predilecta para ser la candidata de Morena en 2024– tendría listas las maletas: pediría licencia como Jefa de Gobierno de la CdMx en los próximos meses para dedicarse, de lleno, a buscar la candidatura presidencial. Ha descuidado su tarea capitalina y por ello dejaría el cargo para entrar de tiempo completo al proceso sucesorio.

¿A quién quiere AMLO como relevo de Sheinbaum en la capital del país? A uno de sus personajes más cercanos y de confianza: el actual Director del IMSS, Zoé Robledo, quien, lejos de sentirse agraciado, muestra reticencia porque si entra de relevo emergente en la CdMx, prácticamente estaría descartado para ser candidato a la gubernatura de Chiapas en 2024, su sueño político. Los tiempos no le cuadrarían.

—A mí me interesa que te quedes como Jefe de Gobierno en lugar de Claudia Sheinbaum…— le habría dicho López Obrador a Zoé Robledo, quien de aferrarse el Presidente a esa designación, sabe que no podrá decirle que no.

Robledo quiere ser Gobernador de Chiapas dentro de dos años. Luego entonces, de quedarse como relevo de la Sheinbaum, las circunstancias le serían adversas para llegar a Chiapas. Tendría, por fuerza, que decirle que no a AMLO, con las consecuencias que ello implicaría, para que le permitiera buscar la gubernatura chiapaneca en lugar de suceder a Sheinbaum. Ese es otro escenario posible.

Así, la designación del relevo de Claudia Sheinbaum sería operada directamente desde Palacio Nacional. El sustituto sería nombrado por AMLO, no por Sheinbaum, quien hasta ahora se ha mostrado sumisa y complaciente con el Presidente. Sin personalidad política ni carisma personal, Sheinbaum es una caja de resonancia de todo lo que dice López Obrador.

Destapado el relevo que pretende AMLO con el posible enroque Sheinbaum-Zoé Robledo, la otra pregunta es:

¿Quién sería el candidato o candidata de Morena para 2024 en la CdMx?

López Obrador tiene a dos favoritas, a saber: la Secretaria de Seguridad Pública federal, Rosa Icela Rodríguez, y la Alcaldesa de Iztapalapa, siempre dentro de sus afectos: Clara Brugada.

Pero Sheinbaum apunta a otros dos como cabezas en la lista: al Secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres, y al Secretario de Seguridad Ciudadana de la CdMx, Omar García Harfuch. Poco más lejana se ve la posibilidad de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, para obtener la candidatura de Morena en la capital del país.

(No en balde la campaña de propaganda impulsada desde la Jefatura de Gobierno por órdenes de Claudia Sheinbaum en favor de García Harfuch, maquillando cifras que nadie cree, inundando de anuncios las redes sociales y mostrando al jefe policiaco como un súper-policía. En realidad, son cuentas alegres que ningún ciudadano medianamente informado se traga ante la delincuencia que cada día arrodilla más y más a los capitalinos).

Sheinbaum tiene proyectado iniciar sus giras de proselitismo a finales del presente año en busca de la candidatura presidencial de Morena, aunque estas fechas podrían cambiar de acuerdo a las circunstancias políticas que se vayan presentando. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Sencillo: dependiendo de la fuerza o de la debilidad que muestre la propia Claudia Sheinbaum como potencial candidata presidencial de AMLO. De cómo aparezca posicionada en las encuestas frente a la oposición. Ese es un factor clave para su futuro político.

Eso es lo que quieren AMLO y Sheinbaum. Empero, tienen enfrente un problema grave: todo indica que la Alianza Va Por México ganará la próxima elección para la Jefatura de Gobierno capitalina en 2024.

De hecho, el adelanto de la futura derrota de Morena en la ciudad de México –corazón y bastión político– electoral de AMLO, se dio en 2021, cuando la oposición triunfó en nueve de 16 alcaldías, propinando una derrota tan dolorosa como inesperada tanto a López Obrador como a su corcholata Sheinbaum. Ya sea con Felipe Calderón, Xóchitl Gálvez, Santiago Taboada o Lía Limón, el bloque opositor tiene grandes posibilidades de ganarle a Morena en 2024. (A mayor detalle, ver columna “CdMx 2024: Morena, derrotado. SinEmbargoMx. Martín Moreno-Durán. 22/Junio/2022).

Ya veremos si Zoé Robledo acepta el deseo de López Obrador: ser el relevo de Claudia Sheinbaum para cuando ella inicie su campaña proselitista en busca de la candidatura presidencial de Morena para 2024 y acabe de abandonar la Jefatura de Gobierno. Zoé quiere ser Gobernador en Chiapas en 2024 y tiene, frente al espejo, un dilema político: su lealtad hacia AMLO o su propósito político personal.

Por lo pronto, la CdMx está en juego.

2021 fue el aviso de derrota para AMLO.

La oposición va por esa victoria.

