Exsecretario de Defensa afirma que no hubo orden para desplegar soldados al Capitolio

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS).- El exsecretario de Defensa en funciones de la Administración Trump, Chris Miller, ha asegurado este martes ante la comisión que investiga el asalto al Capitolio que el expresidente nunca le dio una orden formal para desplegar una dotación de 10 mil soldados en los alrededores del Congreso estadounidense en el día que se certificó la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales.

El exsecretario de Defensa ha explicado que “obviamente” su Departamento tenía planes para activar a más personas en el dispositivo de vigilancia del Capitolio, y que el despliegue del 6 de enero de 2021 “no era más que una planificación de contingencia”.

To remove any doubt: Not only did Donald Trump fail to contact his Secretary of Defense on January 6th (as shown in our hearing), Trump also failed to give any order prior to January 6 to deploy the military to protect the Capitol.

Here is Secretary Miller’s testimony— pic.twitter.com/joucnUHvBB

