Zelenski y su esposa posan para Vogue en plena guerra. Las redes les disparan lumbre

Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).- Volodímir Zelenski, Presidente de Ucrania, y su esposa Olena Zelenska, posaron para la revista de moda Vogue, donde además les hicieron un pequeño reportaje sobre la vida en la guerra.

La publicación de la revista Vogue está acompañada de fotografías de Annie Leibovitz, que retrata a la pareja con militares, un avión destrozado, bultos rellenos de asfalto. Las fotografías y el reportaje causaron críticas por muchos usuarios de las redes sociales, quienes no escatimaron en expresar su molestia ante la acción de la pareja de aparecer en un revista de moda, cuando el país resiste la invasión rusa desde el pasado 24 de febrero.

En la entrevista, realizada por Rachel Donanio, Olena Zelenska habla de lo “horrible” que han sido todos los meses y que no cree que nadie entienda lo desgastante que es manejar emocionalmente una guerra, así como la guerra informática.

Asimismo, la periodista Donanio destaca la participación de Zelenska en los medios y su papel activo en la diplomacia del conflicto, ya que los principales actores han sido hombres (Vladímir Putin, Joe Biden, Boris Johnson, Olaf Scholz).

Sin embargo, la sesión de fotos fue suficiente para que miles de usuarios de redes sociales arremetieran con la pareja presidencial ucraniana por la frivolidad en medio de la invasión rusa y se quejaron por el “espectáculo de la guerra”.

Se estima que desde hace seis meses, 14 millones de ucranianos y ucranianas, es decir, más de la cuarta parte de la población nacional, han tenido que dejar sus hogares este año a causa de la invasión rusa. Hasta finales de mayo, ocho millones de estos ucranianos eran desplazados internos y más de seis millones refugiados en otros países, según cifras de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

The Ukraine is supposedly war torn right now, yet their President and first lady have time to do interviews and photoshoots. Plus Olena Zelenska is in America right now. #OlenaZelenska

Asimismo, aproximadamente cinco mil soldados ucranianos han perdido la vida en la batalla, incluidos más de 300 menores de edad derivado de los ataques.

En uno de los videos del detrás de cámara de la sesión fotográfica, al Presidente ucraniano se le ve sonriendo y contento con el desarrollo de la sesión.

What is wow about this? Why did we send billions to Ukraine, so Zelensky & his wife could pose for Vogue? Trying to understand it.

You’re at war & you’ve got time for photo shoots? Seriously. pic.twitter.com/VpWIcJJATr

