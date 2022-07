Biden se recupera de la COVID-19; sale del aislamiento, pero usará cubrebocas 10 días

Por Darlene Superville

WASHINGTON, 27 de julio (AP).— El Presidente Joe Biden saldrá de su aislamiento tras dar negativo en pruebas de la COVID-19 el martes y nuevamente el miércoles.

“De regreso a la Oficina Oval”, tuiteó Biden luego que la Casa Blanca difundió el parte más reciente de su médico, confirmando que el mandatario ya puede poner fin al aislamiento requerido para todo el que da positivo al virus.

Biden, de 79 años, tiene en la agenda un evento en el Rosedal de la Casa Blanca el miércoles al mediodía.

