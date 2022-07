“No es asunto mío”: AMLO de detenciones de “Alito” en AICM ; no es perseguido, dice

“Alito” fue a Washington a presentar una denuncia ante la violación a los derechos humanos, y “la persecución política que sufre la oposición en México”, ante la OEA.

Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador habló en su conferencia de prensa diaria sobre las denuncias que ha hecho Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el extranjero.

López Obrador mencionó que “Alito” puede salir y entrar del país, pues no es un perseguido político como él mismo se ha autonombrado.

“Está en libertad de hacerlo [salir del país] y nunca va a ser molestado en nada. Los asuntos judiciales lo ven las autoridades competentes, no es un asunto mío. Yo cuido de que nadie sea perseguido, sea maltratado, siempre he dicho, no es mi fuerte la venganza, no odio”, dijo el Presidente.

Asimismo, López Obrador recordó cuando Moreno Cárdenas fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tras su paso por Suiza para denunciar de igual cuenta al Gobierno federal y expuso que en el reporte que le entregaron, se dice que el dirigente del PRI se comportó de forma “prepotente”.

“Ayer me entregaron el informe. Creo que tardó 20 minutos y habían tres abogados, incluso el agente que lo atendió se quejó de la prepotencia, de insultos, de todo”, apuntó.

Hace unas semanas, Alejandro Moreno realizó una gira internacional de trabajo, en la cual visitó Suiza, Francia y España. El dirigente del PRI acudió a las oficinas de las Organización de las Naciones Unidas (ONU); además, se reunió con el Presidente de España, Pedro Sánchez. Y esta semana fue a Washington, Estados Unidos, para reunirse con Luis Almagro, presidente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para “denunciar la violación a los derechos humanos, y la persecución política que sufre la oposición en México”.

Estamos en reunión con @Almagro_OEA2015, Secretario General de la @OEA_oficial. Venimos a denunciar los atropellos que vive la democracia mexicana y el grave riesgo en el que se ha sometido a nuestro país. pic.twitter.com/QYwZPCXKFX — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 25, 2022

Según el testimonio de Moreno Cárdenas, el pasado 25 de julio, cuando volvió de su gira por Estados Unidos, las autoridades intentaron “entorpecer” su ingreso al país, “sin importar que este procedimiento sea absolutamente ilegal”.

“No nos van a callar, este Gobierno no nos va a asustar ni a intimidar. El mundo entero comienza a poner los ojos sobre México y a darse cuenta de cómo están intentando vulnerar nuestro régimen democrático. No vamos a permitir que destruyan el país”, aseguró en un video.