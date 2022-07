La OMS recomienda a los hombres tener “menos parejas” sexuales por la viruela símica

Ginebra, 27 de julio (AP) — El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconsejó el miércoles a los hombres en riesgo de contraer viruela símica que limiten “por el momento” el número de sus parejas sexuales después que la agencia de la ONU declarara la emergencia global de la enfermedad.

Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que el 98 por ciento de los casos detectados desde que comenzaron los brotes en mayo han sido en hombres gay, bisexuales y otros que tienen relaciones sexuales con hombres. Pidió a los que están en riesgo que tomen medidas para protegerse.

“Eso significa tomar decisiones seguras para ti y para los demás, para los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres”, dijo Tedros. “Esto incluye, por el momento, reducir el número de parejas sexuales”.

Los individuos infecciosos deben aislarse y evitar encuentros con contacto físico estrecho, mientras que la gente debe obtener detalles de contacto sobre sus nuevas parejas sexuales para el caso de que necesiten efectuar un seguimiento posterior, dijo el director de la OMS.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) no ha sugerido que los hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres reduzcan el número de sus parejas, sino sólo que eviten el contacto táctil con personas que muestran un sarpullido que pudiera ser viruela símica.

Funcionarios de la OMS destacaron que la viruela símica puede trasmitirse mediante el contacto estrecho con un paciente, su ropa contaminada o su ropa de cama. La agencia ha advertido que los niños y las mujeres embarazadas son una población vulnerable a la enfermedad.

“💉 will not give instant protection against infection or disease, & can take several weeks. People vaccinated with MVA should continue to take measures to protect themselves, by avoiding close contact, incl. sex, with others who have/are at risk of having #monkeypox“-@DrTedros

