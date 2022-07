Brendan Fraser sorprende a fans por su cambio físico para la cinta The Whale

Las primeras imágenes de la cinta de Darren Aronofsky, que será presentada en el Festical de Cine de Venecia, causó gran impacto por el aspecto irreconocible de Brendan Fraser.

MADRID, 27 de julio (EuropaPress).- Tras participar en Ni un paso en falso en 2021, Brendan Fraser volverá a la gran pantalla en The Whale, cinta dirigida por Darren Aronofsky. El filme llegará a las salas en 2023 pero ya se ha podido ver una primera imagen en la que el actor está irreconocible.

“The Whale narra la historia de un profesor de inglés solitario que sufre de obesidad severa y que intenta reconectar con su hija adolescente para tener una última oportunidad de redención”, reza la sinopsis del filme, basado en una obra de Samuel D. Hunter. En la primera imagen de la producción se puede ver a Fraser en el rol de Charlie con algunos kilos de más.

Junto a Fraser, el reparto también cuenta con Sadie Sink, Samantha Morton, Ty Simpkins, Hong Chau, Sathya Sridharan, Huck Milner y Ryan Heinke. Además de dirigir, Aronofsky ha escrito el guión. “Esta película va a ser algo que no habéis visto antes. Eso es realmente todo lo que puedo decir”, declaró Fraser en una entrevista con Unilad.

Premiering at the 79th Venice Film Festival 🇮🇹

• Darren Aronofsky's THE WHALE starring Brendan Fraser and Sadie Sink

• Joanna Hogg's THE ETERNAL DAUGHTER starring Tilda Swinton

• Ti West's PEARL starring Mia Goth pic.twitter.com/AxlAbhWDRo — A24 (@A24) July 26, 2022

Brendan Fraser saltó a la fama gracias a George de la jungla y la saga La Momia. También participó en largometrajes como Al diablo con el diablo, Crash (Colisión), Cuatro vidas o G.I. Joe. En televisión ha trabajado en series como Trust, Cóndor, Professionals y Doom Patrol. Pese a que su carrera ha atravesado algunos altibajos, en 2021 rodó a las órdenes de Steven Soderbergh en Ni un paso en falso y también formará parte del elenco de Killers of the Flower Moon, próxima cinta de Martin Scorsese.

El actor también tiene pendiente de estreno la película Brothers junto a Peter Dinklage y Josh Brolin; la cinta Batgirl con J.K. Simmons y Michael Keaton; y otro largometraje titulado Behind the Curtain of Night.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press