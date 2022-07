VIDEO: Joseph Quinn narra cómo Stranger Things lo salvó de ser arrestado en EU

El actor de Stranger Things fue retenido a su llegada a Estados Unidos, sin embargo, los agentes decidieron ponerlo en libertad tras reconocerle como Eddie en la popular serie de Netflix.

Por Débora Paz

Ciudad de México, 27 de julio (ASMéxico).- Joseph Quinn vivió uno de los momentos más tensos de su vida cuando llegó a Estados Unidos para participar en el programa de televisión de Jimmy Fallon.

El actor, que da vida a Eddie Munson en la cuarta temporada de Stranger Things, fue retenido durante varias horas en el aeropuerto a causa de un problema en uno de los controles de inmigración, tal y como él mismo relata The Tonight Show, formato al que casi no llega a tiempo debido a lo sucedido.

“Me llevaron a un calabozo, por así decirlo, y me tuvieron esperando allí hasta que me llevaron a un escritorio donde alguien me preguntó: ‘¿Qué viene a hacer usted a Estados Unidos, señor?’. Yo le respondí que estaba aquí para que me entrevistara Jimmy Fallon, pero el funcionario de inmigración no me creía”, comienza relatando Joseph Quinn.

“Otro funcionario me miró a mí, le miró a él y le dijo: ‘¡Deja en paz a Eddie!’. Entonces el otro aduanero dijo: ‘¡Es Eddie, de Stranger Things!’ Y se quedó en plan: ‘¿Tú eres Eddie Munson?’”, continúa explicando el actor británico, de 28 años.

FINAL FELIZ

Una vez aclaradas las dudas respecto a su identidad, Joseph Quinn respiró aliviado, aunque ahí comenzaron otro tipo de preguntas por parte de los trabajadores de aduanas. “Me decían: ‘¿Vas a volver la siguiente temporada?’, yo les respondí: ‘Ni idea’, y antes de devolverme el pasaporte, me dijeron: ‘Más te vale’”, añade el popular intérprete.

