“Nuestra aplicación es segura”: BBVA responde a la denuncia de robo de Verónica Bravo

BBVA lanzó un comunicado en redes sociales en el que aseguró que su seguridad es eficiente, aunque nunca mencionó algún nombre, la situación que expusó el banco fue días después de la denuncia de Verónica Bravo.

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).- BBVA respondió a los señalamientos de la actriz Verónica Bravo, quien esta semana denunció en redes sociales el robo de todo su dinero a través de la aplicación del banco.

A través de sus redes sociales, BBVA México lanzó una publicación en la que, sin contestar directamente a la actriz de Backdoor, asegura que su aplicación es muy segura de usarse.

“En BBVA México hemos invertido importantes cantidades de recursos para garantizar la integridad de todos nuestros canales de servicio. Nuestra app cuenta con los más altos estándares de operación, los que la convierten en un canal eficiente y seguro, utilizada por 17 millones de personas en el país”, expresó BBVA en Twitter.

Asimismo, el grupo financiero aseguró que cuida y apoya a sus clientes en todo momento, refiriéndose a las acusaciones de Bravo, y lamentó que algunos usuarios pasen por ciertos fraudes delictivos.

“Cuando existen los elementos, no escatimamos en apoyar a nuestros clientes […] En todos los casos, estamos en toda la disposición de coadyuvar con la autoridad competente a las investigaciones derivadas de la denuncia presentada por el cliente afectado. Estamos convencidos de que el uso de la tecnología seguirá brindando un servicio confiable y conveniente para todos los clientes de la banca mexicana, y reiteramos que sus operaciones por estos canales son totalmente seguras”, añadió.

VERÓNICA BRAVO ACUSA A BBVA POR DESLINDARSE DE LA SITUACIÓN

El pasado 14 de julio, la actriz habría denunciado en redes sociales el hurto de su celular y el robo de todo su dinero a través de la aplicación de BBVA, e indicó que ya había reclamado al banco, a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y a la Fiscalía el hecho, sin recibir una respuesta satisfactoria.

Oigans, échenle ojo al vídeo de Verónica. pic.twitter.com/fcqadZxoe3 — Ricardo (@ricardorodzzz) July 24, 2022

De acuerdo con la actriz de la serie El comandante harina, sólo le fue usurpado su celular: “no me robaron mi tarjeta, no me robaron mi cartera”, especificó.

“Mi celular no tenía guardadas mis contraseñas, no tenía foto de mi INE, no tenía absolutamente nada y, sin embargo, los que me robaron el celular pudieron entrar a mi aplicación de BBVA Bancomer y me robaron todo mi dinero. No pasó lo mismo con la de Santander, solamente con la de BBVA”, dijo.

Bravo explicó que, aunque contactó al banco, se negaron a darle apoyo o brindarle alguna solución.

“Me robaron todo el dinero que tenía ahorrado de toda mi vida profesional y de todo mi trabajo. BBVA ya me dijo dos veces que no me van a regresar mi dinero y que no se van a hacer responsables por ese robo”, expuso.

Bravo aseguró que subió el video “para que todos los usuarios sepan que la aplicación de BBVA Bancomer no es segura, es fácil de usar, pero no es nada segura; y no sólo eso, sino que BBVA Bancomer se burla de la confianza que los usuarios tenemos en ellos y dice ‘cuando te roban tu dinero estás absolutamente sola y yo no voy a hacer nada’”.