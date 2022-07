¿Cómo afecta el alza de tasas de interés en EU en los bolsillos? Mexicanos toman nota

El último aumento de la Fed, el cuarto desde marzo, aumentará aún más los costos de los préstamos para viviendas, automóviles y tarjetas de crédito, aunque es posible que muchos prestatarios no sientan el impacto de inmediato.

WASHINGTON (AP) — Las tasas hipotecarias más altas han hecho caer las ventas de viviendas. Las tasas de las tarjetas de crédito se han vuelto más onerosas, al igual que los préstamos para automóviles. Los ahorradores finalmente están recibiendo rendimientos que son realmente visibles, mientras que los criptoactivos se tambalean.

La decisión del miércoles de la Reserva Federal de endurecer aún más el crédito elevó su tasa de interés de referencia en 0.75 puntos porcentuales por segunda vez consecutiva. El último aumento de la Fed, el cuarto desde marzo, aumentará aún más los costos de los préstamos para viviendas, automóviles y tarjetas de crédito, aunque es posible que muchos prestatarios no sientan el impacto de inmediato.

El banco central está elevando agresivamente los costos de endeudamiento para tratar de desacelerar el gasto, enfriar la economía y vencer el peor brote de inflación en dos generaciones.

Las acciones de la Fed han terminado, por ahora, con una era de tasas ultrabajas que surgió de la Gran Recesión de 2008-2009 para ayudar a rescatar la economía, y luego resurgió durante la brutal recesión pandémica, cuando la Fed recortó su tasa de referencia. a casi cero.

El presidente Jerome Powell espera que al encarecer los préstamos , la Fed logrará frenar la demanda de viviendas, automóviles y otros bienes y servicios. La reducción del gasto podría entonces ayudar a que la inflación, medida más recientemente en un máximo de cuatro décadas del 9.1 por ciento, vuelva al objetivo del 2 por ciento de la Reserva Federal.

Sin embargo, los riesgos son altos. Una serie de tasas más altas podría llevar a la economía estadounidense a una recesión. Eso significaría un mayor desempleo, un aumento de los despidos y una mayor presión a la baja sobre los precios de las acciones.

¿Cómo afectará todo esto a sus finanzas? Estas son algunas de las preguntas más comunes sobre el impacto de la subida de tipos?

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LAS TARIFAS HIPOTECARIAS?

Las tasas de interés más altas han torpedeado el mercado inmobiliario. Las tasas de los préstamos hipotecarios casi se han duplicado desde hace un año al 5.5 por ciento, aunque se han estabilizado en las últimas semanas, incluso cuando la Fed ha señalado que es probable que haya más restricciones crediticias.

Eso se debe a que las tasas hipotecarias no necesariamente se mueven junto con los aumentos de la Reserva Federal. A veces, incluso se mueven en la dirección opuesta. Las hipotecas a largo plazo tienden a seguir el rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años, que, a su vez, está influenciada por una variedad de factores. Estos factores incluyen las expectativas de los inversores sobre la inflación futura y la demanda mundial de bonos del Tesoro de EU.

Los inversionistas esperan que una recesión golpee la economía estadounidense a fines de este año o principios del próximo. Esto obligaría a la Fed a eventualmente reducir su tasa de referencia en respuesta. La expectativa de que la Fed tendrá que revertir algunas de sus alzas el próximo año ha ayudado a reducir el rendimiento a 10 años, del 3.5 por ciento a mediados de junio a aproximadamente el 2.8 por ciento.

¿SERÁ MÁS FÁCIL ENCONTRAR CASA?

Las ventas de viviendas existentes han caído durante cinco meses consecutivos, mientras que las ventas de viviendas nuevas se desplomaron en junio. Si tiene la capacidad financiera para seguir adelante con la compra de una casa, es probable que tenga más opciones que hace unos meses.

En muchas ciudades, las opciones son pocas. Pero la cantidad de casas disponibles en todo el país ha comenzado a aumentar después de caer a niveles mínimos a fines del año pasado. Ahora hay 1.26 millones de viviendas a la venta, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, un 2.4 por ciento más que hace un año.

NECESITO UN COCHE NUEVO, ¿DEBO COMPRAR UNO AHORA?

Las subidas de tipos de la Fed suelen hacer que los préstamos para automóviles sean más caros. Pero otros factores también afectan estas tasas, incluida la competencia entre los fabricantes de automóviles, que a veces puede reducir los costos de endeudamiento.

Es probable que el aumento de las tasas del miércoles no afecte mucho las ventas de vehículos nuevos porque esos compradores son principalmente clientes adinerados que no se verán afectados por un aumento relativamente pequeño en los pagos mensuales, dijo Jonathan Smoke, economista jefe de Cox Automotive. Por el contrario, dijo, los compradores de autos usados ​​con crédito más débil que pagan tasas de préstamo más altas podrían verse perjudicados.

“Muchos compradores de vehículos usados ​​ya están sintiendo de manera aguda los impactos de los precios más altos de la energía, los alimentos y el alquiler”, dijo Smoke.

Los precios de los vehículos usados ​​han comenzado a caer, señaló, y la disponibilidad de vehículos está comenzando a volver a los niveles normales.

El monto total de un aumento de tasas de la Fed no siempre se transfiere a los préstamos para automóviles, según Bankrate.com. Los nuevos préstamos a 60 meses para vehículos nuevos han aumentado alrededor de un punto porcentual este año a un promedio de 4.86 por cidento​, dice Bankrate.com, mientras que la tasa de vehículos usados ​​a 48 meses aumentó poco menos de 1 punto a 5.38 por ciento.

¿QUÉ PASARÁ CON MI TARJETA DE CRÉDITO?

Para los usuarios de tarjetas de crédito, líneas de crédito con garantía hipotecaria y otras deudas de interés variable, las tasas aumentarían aproximadamente en la misma cantidad que la subida de la Fed, generalmente dentro de uno o dos ciclos de facturación. Eso se debe a que esas tasas se basan en parte en la tasa preferencial de los bancos, que se mueve junto con la Reserva Federal.

Aquellos que no califican para tarjetas de crédito de bajo interés podrían verse obligados a pagar intereses más altos sobre sus saldos. Las tasas de sus tarjetas aumentarían como lo hace la tasa preferencial.

Los aumentos de tasas de la Fed ya han enviado tasas de préstamos de tarjetas de crédito por encima del 20% por primera vez en al menos cuatro años, según LendingTree, que ha rastreado los datos desde 2018.

¿CÓMO AFECTARÁ ESTO A MIS AHORROS?

Ahora puede ganar más en bonos, certificados de depósito y otras inversiones de renta fija. Y depende de dónde estén aparcados tus ahorros, si los tienes.

Las cuentas de ahorro, certificados de depósito y del mercado monetario no suelen seguir los cambios de la Reserva Federal. En cambio, los bancos tienden a sacar provecho de un entorno de tasas más altas para tratar de aumentar sus ganancias. Lo hacen imponiendo tasas más altas a los prestatarios, sin ofrecer necesariamente tasas más altas a los ahorradores.

Pero los bancos en línea y otros con cuentas de ahorro de alto rendimiento suelen ser una excepción. Estas cuentas son conocidas por competir agresivamente por los depositantes. El único problema es que normalmente requieren depósitos significativos.

¿CÓMO HAN INFLUIDO LAS ALZAS DE TASA EN CRIPTOMONEDAS?

Al igual que muchas acciones tecnológicas altamente valoradas, las criptomonedas como bitcoin han perdido valor desde que la Fed comenzó a subir las tasas. Bitcoin se ha desplomado desde un pico de alrededor de 68 mil a 21 mil dólares.

Las tasas más altas significan que los activos seguros como los bonos y los bonos del Tesoro se vuelven más atractivos para los inversores porque sus rendimientos ahora son más altos. Eso, a su vez, hace que los activos de riesgo, como las acciones tecnológicas y las criptomonedas, sean menos atractivos.

Dicho todo esto, bitcoin está sufriendo sus propios problemas que están separados de la política económica. Dos importantes empresas de criptografía han quebrado. La confianza debilitada de los criptoinversionistas no se ve favorecida por el hecho de que el lugar más seguro donde puede depositar dinero ahora (los bonos) parece un movimiento más seguro.

¿AUMENTARA EL PAGO DE MI PRÉSTAMO ESTUDIANTIL?

En este momento, los pagos de préstamos federales para estudiantes están suspendidos hasta el 31 de agosto como parte de una medida de emergencia que se implementó al principio de la pandemia. La inflación significa que los titulares de préstamos tienen menos ingresos disponibles para realizar los pagos. Aún así, una economía desacelerada que reduzca la inflación podría brindar algo de alivio para el otoño.

Dependiendo del estado de la economía, el gobierno puede optar a fines del verano por extender la medida de emergencia que está aplazando los pagos del préstamo. El presidente Joe Biden también está considerando alguna forma de condonación de préstamos. Los prestatarios que obtengan nuevos préstamos estudiantiles privados deben prepararse para pagar más. Las tasas varían según el prestamista, pero se espera que aumenten.

____

Los periodistas de Associated Press Ken Sweet, Tom Krisher, Adriana Morga y Cora Lewis contribuyeron a este despacho. Morga y Lewis cubren educación financiera para The Associated Press. The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para reportajes educativos y explicativos para mejorar la educación financiera. La fundación independiente está separada de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su periodismo.