Los aspirantes de la oposición no harán público cuánto invirtieron en giras y redes

El Comité Organizador del Frente Amplio por México dijo que los aspirantes les entregarán informes sobre sus gastos en recorridos y redes sociales para recolectar firmas, pero no se dará a conocer a la ciudadanía porque estarán en un proceso de fiscalización por parte del INE. Tampoco, aseguran, es ilegal que no renuncien a su cargo legislativo.

Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).– Los dirigentes del PRI y PAN prometieron un “método transparente y apegado a la legalidad” para seleccionar al “responsable” del Frente Amplio por México rumbo a la Presidencia en 2024. Pero, a tres semanas de que los aspirantes se registraron para competir, no han dado a conocer públicamente los gastos derivados de la propaganda en redes sociales ni de los recorridos que están haciendo a lo largo del país sin que hayan renunciado al cargo público que ostentan.

De acuerdo con el Comité Organizador del proceso, sólo se publicará en unos meses el informe que Va por México debe reportar al Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el uso de los recursos ordinarios (dinero público) que reciben del órgano electoral para actividades partidarias, en este caso, para la plataforma de recolección de firmas, contratación de casas encuestadoras y demás eventos relacionados. Pero, añadieron, no se transparentará a la luz pública el informe semanal de ingresos y egresos de los aspirantes (dinero privado) sobre lo invertido en giras y promoción en redes sociales para recabar las 150 mil firmas y pasar a la siguiente etapa de celebración de foros.

“No lo vamos a dar a conocer a la opinión pública porque es parte de un proceso de fiscalización y, en esa información, habrá seguramente muchos elementos que tendrán que ser completados, corregidos, bien analizados y comprobados por los aspirantes y los partidos políticos. Lo que nosotros haremos será coadyuvar con el INE para facilitar este trabajo de fiscalización”, argumentó en entrevista el exconsejero electoral e integrante del Comité, Arturo Sánchez.

Solo en estos días recientes, la Senadora panista Xóchitl Gálvez estuvo en Chihuahua, Morelos, Oaxaca e Hidalgo; el presidente de la Cámara de Diputados Santiago Creel recorrió Yucatán, Campeche y Querétaro; la Senadora priista Beatriz Paredes hizo lo propio en Tlaxcala y Puebla, y el Senador perredista Miguel Ángel Mancera visitó Oaxaca y Nuevo León. El otro aspirante medido en encuestas, aunque sin cargo público, es Enrique de la Madrid, quien acudió a Nuevo León y el Estado de México.

También participan los exgobernadores Silvano Aureoles Conejo y Francisco García Cabeza de Vaca, denunciados por actos de corrupción, además del exdiputado del PAN Jorge Luis Preciado Rodríguez, Sergio Iban Torres Bravo, exsecretario de Seguridad de San Andrés Cholula, Puebla; de José Jaime Enríquez Félix, exdiputado del PRD, e Israel Rivas Bastidas, vocero del Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer y quien, pese a ser el único de los competidores que no ha ejercido cargos públicos, militó en el PAN hasta 2011.

El Comité Organizador del Frente, con base en las medidas cautelares establecidas por las autoridades electorales actualizadas ayer, determinó que no es ilegal que los legisladores no renuncien a su cargo público mientras viajan para recolectar firmas puesto que, resolvió el árbitro electoral, no son actos anticipados de precampaña sino “procesos internos” de partidos.

La Comisión Permanente del Congreso, integrada por representantes del Senado y la Cámara de Diputados, ha celebrado siete sesiones desde que los aspirantes se registraron el 4 de julio, de las cuales el Senador Mancera acudió a cinco; la Senadora Paredes únicamente a dos y Creel, a pesar de ser el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y presidir la Comisión, se ha presentado en tres ocasiones. En la del martes, intercambió señalamientos con un legislador morenista que le pidió renunciar e irse a hacer campaña.

En el caso de la Senadora y puntera en las encuestas entre aspirantes de la oposición, Xóchitl Gálvez, al no ser integrante de la Comisión Permanente, puede presentarse a trabajar hasta el 1 de septiembre, con el inicio del periodo ordinario de sesiones.

¿CUÁNTO Y EN QUÉ GASTAN?

El jueves 29 de junio el PRI-PAN-PRD presentó al Comité Organizador del proceso para designar al “responsable” del Frente Amplio por México. Uno de sus integrantes, el exconsejero electoral Marco Baños, planteó que se reunirían esa misma tarde para –con base en lo determinado por el INE y el Tribunal Electoral– definir “las reglas”. Normas tanto para la rendición de cuentas como para garantizar el piso parejo durante la recolección de 150 mil firmas en 17 entidades hasta el 8 de agosto. Quienes logren ese requisito, celebrarán foros para designar al precandidato(a) el 3 de septiembre, poco antes del inicio formal del periodo de elecciones 2023-2024.

Las reglas para garantizar la rendición de cuentas, explicaron los integrantes del Comité Organizador en entrevista, quedaron así: el PRI-PAN-PRD presentará un informe donde desglosen al INE el uso del financiamiento ordinario (que el INE les da como gasto ordinario). En este caso, en la realización del proceso de selección, como la contratación de la plataforma para las firmas, las encuestadoras, viáticos, transporte, foros, entre otros. El INE tiene hasta enero del 2024 para fiscalizar y dictaminar al respecto, y sólo hasta entonces se hará público.

“De ahí va a salir el dinero y se le tiene que informar al INE”, afirmó el exconsejero electoral y miembro del Comité, Marco Baños.

Además, se espera que la próxima semana los aspirantes entregarán otro informe al Comité Organizador sobre lo egresado en sus viajes y promoción en redes sociales; el Comité –sin hacerlo público a la ciudadanía– lo revisará y entregará a los partidos para que, a su vez, lo den al INE y sea exclusivamente el árbitro electoral quien se encargue de la fiscalización y eventuales sanciones con base en sus propios lineamientos actualizados este miércoles.

“Toda esta normatividad se está construyendo porque se están dando estos hechos fuera del proceso electoral que empezará la primera semana de septiembre. Nosotros estamos informando a los aspirantes sobre las decisiones, los lineamientos, que se han tomado en el INE y el Tribunal Electoral para que rindan cuentas de lo que se solicite. Por ejemplo, en las actividades no puede hacerse el llamado al voto ni referencias a un proceso electoral”, dijo el exconsejero electoral Arturo Sánchez.

Aunque el informe sobre gastos en promoción en redes sociales no será transparentado por el Comité organizador ni las y los aspirantes, los datos abiertos de la Biblioteca de anuncios de Meta muestran que del 24 de junio al 23 de julio, siete de los doce aspirantes y cuentas afines a ellos han gastado al menos un millón 149 mil pesos por 461 anuncios publicados en Facebook e Instagram.

Para promocionar a la Senadora Xóchitl Gálvez se pagó en un mes 229 mil 896 pesos por 89 anuncios publicados en sus perfiles oficiales de Facebook e Instagram.

Sobre el reporte general de los aspirantes, el ex consejero Baños abundó en que cada uno de ellos firmó un documento donde se comprometen a no gastar dinero público, sino propio. “Estos aspirantes le tienen que entregar un reporte al Comité Organizador en un formato que se diseñó para ello y ese formato –con la relación de los gastos– se le va a entregar a los partidos para que, a su vez, lo remitan al INE, y pueda fiscalizar”, aseveró.

Y precisó: “Se puede gastar exclusivamente en los recorridos; en los viajes que tienen las personas que están aspirando a esta responsabilidad, los boletos de avión, si usan un vehículo, los pagos de las gacetas, de la gasolina; el personal de apoyo que pudieran tener para poder recabar las firmas como promotores pagados… Lo mismo si contrataron en redes sociales”, enlistó con base en los lineamientos del INE.

Por su parte, el INE también está realizando recorridos físicos y virtuales para monitorear la propaganda entorno a la recolección de firmas de los aspirantes del PRI y PAN.

SIN RENUNCIAR AL CARGO

Luego de iniciado el proceso de selección del “responsable” que representará al Frente en 2024, la Comisión Permanente del Congreso ha celebrado siete sesiones, de las cuales el Senador Miguel Ángel Mancera acudió a cinco; Beatriz Paredes únicamente a dos y Santiago Creel, a pesar de ser el Presidente de la Mesa Directiva de Diputados, se ha presentado en tres ocasiones.

En el caso de la Senadora y puntera en encuestas de la oposición, Xóchitl Gálvez, al no ser integrante de la Comisión Permanente puede presentarse a trabajar hasta el 1 de septiembre, con el inicio del periodo ordinario de sesiones.

A todos ellos se les ha visto en giras por la República y en conferencias a las que asisten ya como abiertos aspirantes a la candidatura presidencial. El caso que resalta es el de Creel Miranda, al ser no solo Diputado sino el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja.

Diversos legisladores han apuntado que el trabajo de Creel y sus aspiraciones se contraponen a lo establecido en la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados, que en su Artículo 20 establece que la Mesa Directiva se debe regir bajo los principios de imparcialidad y objetividad. Más aún, el Artículo 22 señala que el presidente de la Mesa Directiva debe promover la unidad y debe velar por la “inviolabilidad del recinto legislativo”.

“El presidente, al dirigir las sesiones, velará por el equilibrio entre las libertades de los legisladores y de los grupos parlamentarios, y la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales de la Cámara; asimismo, hará prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo”, puede leerse en el reglamento.

El pasado 5 de julio, la Diputada de Morena Tamara Girón invitó al Diputado Creel Miranda a dejar su cargo al frente de la Cámara de Diputados, bajo el argumento de que todas las instituciones públicas deben actuar de manera imparcial.

“Hacer una invitación respetuosa, si bien es cierto no hay un fundamento preciso, sí debe de señalarse que la Mesa Directiva debe tener un principio efectivo, que es el de imparcialidad y, por lo tanto, una persona que públicamente ha manifestado su interés de participar en una contienda interna, que es muy válido y también muy loable, sin duda puede caer en este ámbito de parcialidad, por lo cual creo que es de manera respetuosa instarle al Diputado que provoque su salida”, comentó en conferencia de prensa.

Sobre si los aspirantes del Frente Amplio por México deben renunciar a sus cargos actuales, el Tribunal Electoral (TEPJF) concluyó que “no está permitido el uso de recursos públicos para las actividades y procesos de posicionamiento […] Las personas servidoras públicas deberán abstenerse de participar en ellos en cualquier medida que pudiera implicar una vulneración a la equidad de la contienda en los términos de la línea jurisprudencial definida por el Tribunal Electoral y los lineamientos que emita el Consejo General del INE”.

Ese párrafo fue interpretado de distintas formas. Para Morena fue la confirmación de que quienes se inscribieron al proceso del Frente Amplio por México para 2024 deben renunciar, mientras que para Marco Baños y Arturo Sánchez, integrantes del Comité organizador del Frente, el Tribunal Electoral y el INE, al establecer que no se trata de actos anticipados de precampaña ni campaña, “sino que son actos internos de los partidos políticos”, no están obligados a separarse del encargo.

“En el caso de Morena fue voluntario separarse, además por la relevancia de los cargos que tenían era necesario. Aquí mi postura hubiera sido que se separaran, pero se trata de actos internos de partidos y en consecuencia, como no estamos todavía en la búsqueda de las candidaturas, el Tribunal dijo que no hay necesidad de que se separen”, comentó Baños en entrevista.

Y sobre el riesgo de que usen recursos públicos para promocionarse, mencionó que firmaron un documento en el que se comprometieron a no hacerlo.

Mientras esto ocurre, en la Comisión Permanente continúan los cuestionamientos contra Creel por hacer “campaña desde la tribuna”, como lo señaló el legislador Alejandro Robles, de Morena durante la sesión del martes. Mencionó a los cuatro aspirantes, que están aún como legisladores. Ante esto, Creel respondió que lo denunciará por daño moral y que planea dejar su cargo solo si una panista se queda en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Daniela Barragán y Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/daniela-barragan-y-dulce-olvera