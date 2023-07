“No es poca cosa”: AMLO destaca reducción de pobreza y desigualdad que reportó Inegi

En su intervención, subrayó que los datos de la ENIGH 2022 demuestran con su modelo de economía moral que no basta con el crecimiento económico, sino que también se requiere velar por el bienestar de la gente.

Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo lleno de orgullo y satisfacción porque el promedio del ingreso corriente trimestral por hogar fue de 63 mil 695 pesos en México durante 2022, lo que representa un aumento de 11 por ciento en comparación con 2020. El dato, aseguró, es resultado de la política económica que implementó su Gobierno desde 2018, donde se prioriza a las personas en situación de pobreza.

Durante su conferencia de prensa matutina, destacó los principales resultados que arrojó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) cada dos años para conocer el bienestar y desarrollo de las personas, los cuales guardan una estrecha relación con la economía de sus hogares.

“Ya comprende un periodo importante. Estamos hablando de casi cuatro años de nuestro Gobierno, pasando por la pandemia. Entonces ya podemos comparar con estos resultados que está funcionando nuestra estrategia de atender a todos, de escuchar a todos, pero de darle preferencia a los pobres porque hemos logrado reducir la pobreza en el tiempo que llevamos en el Gobierno y eso no es poca cosa”, destacó el mandatario.

“Nos llena de orgullo y de satisfacción el poder decir eso: que los pobres están recibiendo más, que estamos haciendo justicia porque la justicia es darle más al que tiene menos, y podemos estarlo mencionando en discursos y en lemas, en frases, pero lo de ayer es probar cómo han mejorado los ingresos de la mayoría de los mexicanos a pesar de la pandemia”, agregó desde Palacio Nacional.

“Estoy, pero muy contento, como pavorreal. Mucho, mucho, mucho muy contento. Estaba yo esperando ese dato. Son de esas cosas que no se dicen, que uno guarda para ver el resultado, y ayer en la mañana que salió la información del Inegi empecé a revisarla y fue un día muy feliz y lo quiero compartir con ustedes”, expresó López Obrador.

En su intervención, subrayó que los datos de la ENIGH 2022 demuestran con su modelo de economía moral que no basta con el crecimiento económico, sino que también se requiere velar por el bienestar de la gente.

De acuerdo con el Jefe del Ejecutivo federal, debe haber crecimiento económico y al mismo tiempo “distribución del ingreso, distribución de la riqueza porque puede haber crecimiento económico y quedarse arriba, en unas cuantas manos, pero nuestra estrategia es que haya crecimiento”.

“Por eso antes se distinguía el crecimiento del desarrollo. Son dos términos, dos conceptos distintos. Antes del periodo neoliberal, el término para medir el bienestar del pueblo, lo más usado era hablar de desarrollo. Con el modelo neoliberal se empieza a hablar de crecimiento y crecimiento puede significar progreso, pero no justicia y progreso sin justicia a veces es retroceso”, consideró.

Sin embargo, hizo hincapié en que lo importante ahora es que se cambió la fórmula para que el apoyo no sólo se oriente “a los de arriba” con la finalidad de que “gotee abajo”. “Ahora la fórmula es canalizar, orientar, dirigir los apoyos de abajo hacia arriba, darle más al que tiene menos porque eso es la justicia. Además eso fortalece el mercado interno, la gente tiene capacidad de compra y no sólo no hay crisis de consumo, sino se reactiva la economía, se reactiva el comercio y nos va bien a todos”, confió.

El Presidente de México explicó que “el otro modelo es nada más para que le vaya bien a los de arriba y no se atiende a los de abajo”. “Al final ese modelo elitista, esa economía de élite termina por fracasar, como fracasó el modelo neoliberal. Por eso nosotros nos deslindamos, nos apartamos, nos alejamos de ese esquema que nos llevó a una grave crisis económica y a una decadencia”, lamentó.

“Por eso el pueblo de México decidió llevar a cabo una transformación, cambiando la política económica de verdad, que es lo que estamos haciendo y estoy muy contento porque esa política económica ha dado resultados y no es para presumir, pero es un modelo mexicano que no se ha aplicado en otros países. Es el humanismo mexicano”, sostuvo.

Posteriormente, el político tabasqueño presentó algunas cifras de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Primero, señaló que el ingreso laboral para el 10 por ciento de los hogares más pobres se incrementó, en promedio, 29 por ciento de 2018 a 2022 en términos reales.