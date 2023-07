Randy Meisner, fundador de The Eagles, muere a los 77 años por enfermedad pulmonar

El bajista había soportado numerosas aflicciones en los últimos años y una tragedia personal en 2016 cuando su esposa, Lana Rae Meisner, se disparó accidentalmente y murió.

Por Hillel Italie

NUEVA YORK.- Randy Meisner, miembro fundador de los Eagles que agregó armonías altas a éxitos como “Take It Easy” y “The Best of My Love” y que dio un paso al frente para la balada “Take It to the Limit”, murió a los 77 años el miércoles por la noche, por complicaciones de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

El bajista había soportado numerosas aflicciones en los últimos años y una tragedia personal en 2016 cuando su esposa, Lana Rae Meisner, se disparó accidentalmente y murió.

Mientras tanto, él había sido diagnosticado con trastorno bipolar y tenía graves problemas con el alcohol, según los registros judiciales y los comentarios realizados durante una audiencia de 2015 en la que un juez ordenó que Meisner recibiera atención médica constante.

Randy Meisner, founding member of L.A. rock band the Eagles, dies at 77 https://t.co/5H4sTlBfAs — Los Angeles Times (@latimes) July 28, 2023

Llamado “el hombre más dulce en el negocio de la música” por su ex compañero de banda, Don Felder, Meisner se unió a Don Henley, Glenn Frey y Bernie Leadon a principios de la década de 1970 para formar una banda por excelencia de Los Ángeles.

“Randy fue una parte integral de los Eagles e instrumental en el éxito temprano de la banda”, dijo el grupo en un comunicado. “Su rango vocal fue asombroso, como es evidente en su balada característica, ‘Take It to the Limit'”.

La banda dijo que los planes del funeral estaban pendientes.

Aunque criticados como superficiales, los Eagles lanzaron dos de los álbumes más populares de todos los tiempos, Hotel California y Their Greatest Hits (1971-1975), que con ventas de 38 millones, la Recording Industry Association of Estados Unidos se clasificó con Thriller de Michael Jackson como el vendedor número uno.

(1/2) In Memoriam: As co-founder of 1998 Inductees the Eagles, Randy Meisner’s melodic basslines and falsetto vocals contributed to the band’s first four albums. Meisner co-wrote some of the band’s most enduring hits, including their first million-seller “Take it to the Limit” pic.twitter.com/QSa7YSqV7w — Rock Hall (@rockhall) July 28, 2023

Dirigidos por los cantautores Henley y Frey, los Eagles inicialmente fueron calificados como “suaves” y “fáciles de escuchar”. Pero para su tercer álbum, el lanzamiento de 1974, On the Border, habían agregado un guitarrista de rock, Felder, y se estaban alejando del country y el bluegrass.

Leadon, un cultivador de bluegrass a la antigua, no estaba contento con el nuevo sonido y se fue después del álbum de 1975, One of These Nights. Meisner se quedó hasta el lanzamiento de 1976 de Hotel California, el disco más aclamado de la banda, pero se fue poco después. Su partida, irónicamente, fue provocada por la canción que coescribió y por la que era mejor conocido, “Take It to the Limit”.

No puede ser, el rock se esta quedando sin sus mayores exponentes, la banda de rock -The Eagles-, se queda sin uno de sus cofundadores…. Randy Meisner- RIP The Eagles- Hotel California pic.twitter.com/OyYZHj4mxA — Don Pepe Roni (@Pegasus17807935) July 28, 2023

Descanse en paz el alma de mi queridísimo Randy Meisner 💔😢#Eagles pic.twitter.com/GlKzObusQz — 🇮🇹🇪🇸🇻🇪 AnaEva 🩵🩵💎💎 (@AnaEvaSoy) July 27, 2023