Sener “prestará” recursos a Litio MX, empresa que explotará el oro blanco: Nahle

La titular de Sener afirmó que el Presidente López Obrador aún no decide quién será el nombre de quien ocupe la dirección general de Litio MX. Rocío Nahle enlistó entre las cualidades del próximo titular del organismo que sea “responsable y nacionalista”, tenga el interés de que la empresa crezca y que “tenga el sentido de lo que significa esta encomienda”.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).– La Secretaria de Energía, Rocío Nahle, informó que el organismo descentralizado recientemente creado, denominado Litio para México, con el acrónimo LitioMX, para la explotación y exploración, entre otras, del llamado “oro blanco“, recibirá “prestados” recursos humanos y estructurales de la Sener misma para arrancar sus actividades.

“Se va a empezar a formar y tiene una estructura pequeña, con una dirección de explotación, una de investigación, de vinculación, de transformación… Es tan pequeña que incluso en este momento en la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética tenemos direcciones disponibles, esto para no generar una gran burocracia, sino que será de plazas que tenemos en la Subsecretaria de la que se va a ir nutriendo, que la Secretaría de Energía le ceda recursos humanos y estructurales de inicio”, aseguró Nahle a Álvaro Delgado en Los Periodistas, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo al Aire.

La titular de la Secretaría de Energía (Sener) indicó que “la empresa se va a conformar tal como Petróleos Mexicanos o la Comisión Federal de Electricidad, con un Consejo de administración”. En este caso, detalló, “el presidente del consejo va a ser la Secretaria de Energía y aparte estarán integrantes del Gobierno de México: la Secretaría de Medio Ambiente, de Economía, de Gobernación y de Hacienda”.

El director general de Litio MX, sin embargo, está pendiente y debe ser nombrado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, “de acuerdo con un perfil que se establece en el propio decreto, nosotros queremos que sea un especialista, un geólogo, que tenga conocimiento de esto y de la administración”, dijo Nahle.

La titular de Sener afirmó que el Presidente López Obrador aún no decide quién será el nombre de quién ocupe la dirección general de Litio MX. “En los próximos días el Presidente analizará una serie de propuestas y se va a nombrar, pero sin duda a la persona que quede hay que ayudarla, nos interesa a todos que nos vaya bien”.

Además, Nahle enlistó entre las cualidades del próximo titular del organismo “que sea responsable y nacionalista, que tenga el interés de que la empresa [del Estado] crezca, que tenga el sentido de lo que significa esta encomienda, porque es cierto que las instituciones son importantes, pero cuenta mucho el elemento humano”.

NACE LITIO MX, ESTARÁ EN SECTOR ENERGÉTICO

La Sener publicó la tarde del martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto para la creación del organismo descentralizado denominado Litio para México, con el acrónimo LitioMX. En el documento se detalla que estará agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Energía y tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, operativa y de gestión.

Cuestionada sobre por qué quedó vinculada al sector energético, Nahle explicó: “es un mineral estratégico, es utilizado precisamente sobre todo para la fabricación de baterías para acumular electricidad. Eso va de la mano con la transición energética que se está llevando a cabo en todo el mundo”.

También resaltó que será la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética de la Sener donde “se va a coordinar con la empresa”.

“¿Va a pasos lentos? Sí, pero se está llevando a cabo. Es en la Sener donde existe la planeación en el sector energético, que se había quedado años guardada en un cajón, porque prácticamente no la consideraban. Pero en la Reforma de 2013 la planeación del sector energético queda en manos de la Sener, ahí se tiene que planear qué balance hay de gasolinas, combustible, electricidad, energías limpias… Entonces el litio entra en la planeación y transición energética. como vamos a ir explorando, caminando, para poder desarrollar esta empresa”, aseveró.

Nahle contó que el Servicio Geológico Mexicano (SGM) “va a ser uno de los brazos que va a ayudar a la empresa Litio MX para ir desarrollándose”, tal y como el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) lo es para Pemex. “Hoy ya tenemos más herramientas, por eso el SGM es el que más o menos tiene mapeado las posibles reservas de litio, entonces estamos trabajando”, completó.

Y es que la Secretaria de Energía recordó que la CFE y Pemex también nacieron así, con un grupo pequeño de personas que acabó consolidando a las dos principales empresas productivas del Estado en la actualidad. “La Comisión se formó con 19 trabajadores, hoy hay más de 90 mil. Esto nos llevó muchísimas décadas, pero Litio para México nace hoy así para que esta empresa crezca”, agregó.

La titular de Energía del Gobierno federal también adelantó que Litio MX va a explorar “el territorio nacional” para identificar si hay más reservas que las que se conocen en el norte del país. Puso de ejemplo el desarrollo de Pemex, que tras la expropiación petrolera en 1938. “Cuando se expropia el petróleo, teníamos la faja de oro: en el norte de Veracruz, en la huasteca, en 1930 y 1940. Pero es hasta 1980 cuando se encuentra [el yacimiento de] Cantarell. Tuvieron que pasar muchas décadas, para encontrar el gran yacimiento”, recordó.

“En el litio, tenemos minería casi en el norte del país, pero el territorio es muy grande, para eso es esta empresa, la exploración en diferentes partes donde se tengan rastros o vestigios, para analizar dónde hay litio, no hay un letrero que te lo diga. Yo puedo entender a una oposición que no comparte una ideología o a todo dice que no, pero por eso Gobierno está actuando en un momento oportuno con un mineral estratégico que ya está en la puerta de la humanidad, que será un mineral muy importante para nuestras y las próximas generaciones”, reflexionó Nahle.

Por último, remarcó que el litio no solamente se tiene contemplado para la transición energética, pues tiene otras aplicaciones, como la fabricación de aluminio. “Es un mineral ligero, el segundo de la tabla periódica, tiene muchísima conductividad, llamémosle así”, indicó.

En otro tema, Nahle también informó que el periodo de pruebas en la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, podría comenzar tan pronto como en septiembre para el gasoducto de 65 kilómetros, así como en octubre para dos de las plantas. “Estamos terminando dos de cuatro tomas de enfriamiento, deben quedar en unos 15 días”, precisó.