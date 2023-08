Max Verstappen gana GP de Países Bajos y “Checo” Pérez pierde podio por penalización

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS).- El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull Racing) ganó este domingo el Gran Premio de Países Bajos, decimocuarta parada del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, por delante del español Fernando Alonso (Aston Martin) en una carrera con numerosos percances debido a dos chaparrones en momentos clave, mientras que el también español Carlos Sainz (Ferrari) finalizó en la quinta posición.

Verstappen demostró por enésima vez que en su caso van juntas la suerte y la destreza, manteniendo el liderato sobre el sinuoso circuito de Zandvoort durante una tarde con vaivenes en la meteorología y que puso a todo el mundo contra las cuerdas, tanto en la caótica salida como en el desenlace de apenas cinco vueltas tras una bandera roja.

Delante de gradas llenas de compatriotas, el neerlandés fue testigo de cómo se ponía a llover justo en la vuelta de formación. Las gotas en su visera y en las del resto de pilotos presagiaban un arranque difícil y así ocurrió, donde Alonso volvió a ejercer de Magic por momentos. Desde su quinta plaza en parrilla, firmó una salida de órdago.

Con ello, y valiente como el que más, el asturiano adelantó a dos bólidos en la curva 3 y se situó en posición de podio mientras escasos puestos por detrás estaba Carlos Sainz también luchando. En su caso era con los británicos Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes), además de con el tailandés Alexander Albon (Williams).

Excepto Guanyu Zhou, empezaron todos con neumáticos blandos de seco. Y aunque la lluvia seguía, el piloto chino de Alfa Romeo no aprovechó esa tesitura, menos incluso cuando el estadounidense Logan Sargeant (Williams) tuvo un accidente en la vuelta 16. Había programadas 72, pero ya las noticias se acumulaban en el garaje de cada escudería.

Ese percance de Sargeant provocó que saliera un safety car, que durante seis vueltas concedió una tregua a conductores, comisarios de circuito y aficionados. A su retirada, mientras el asfalto de Zandvoort había comenzado a secarse, el relanzamiento de carrera no trajo consigo demasiadas sorpresas y los coches de Red Bull mostraron poderío.

No en vano, el mexicano Sergio Pérez se colocó detrás de su compañero de equipo, que disfrutaba de una ventaja considerable en el liderato. A la vez, Sainz proseguía su batalla en la zona de puntos con el francés Pierre Gasly (Alpine) y con el británico Lewis Hamilton (Mercedes) como “invitados”, habiendo mejorado ambos su desempeño de la qualy sabatina.

No obstante, la verdadera amenaza era el nublado cielo neerlandés. Los radares meteorológicos avisaban de otro chaparrón, con mayor intensidad si cabe, y la tormenta se desató a 11 vueltas de concluir. Alonso “tiro” entonces con fuerza logrando la vuelta rápida del día en 1:13.862 y adelantando a Sainz, quien igualmente fue rebasado por Gasly.

Pero todo eso quedó en un segundo plano en cuanto los nubarrones descargaron su furia. Casi todas las escuderías eligieron montar neumático intermedio de lluvia; el francés Esteban Ocon (Alpine) fue el único que se arriesgó poniendo goma de lluvia extrema, lo cual le vino bien durante una vuelta, a pesar de haberlo lamentado por un instante.

Se sucedieron ahí dos lances fundamentales. Primero fue una salida de pista de “Checo” Pérez a nueve vueltas del final, con Alonso poniéndose segundo tras Verstappen; y a la vuelta siguiente, Zhou estrelló su monoplaza contra las barreras, provocando una bandera roja a tan sólo siete vueltas para la conclusión.

MAX: “I already had goosebumps when they were playing the national anthem before the start. Even with all the bad weather the fans were still going at it. It was an incredible atmosphere”#DutchGP #F1 pic.twitter.com/SVtQbri5NK

— Formula 1 (@F1) August 27, 2023