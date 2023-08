La tormenta tropical “Idalia” se forma en el Golfo de México; podría llegar hasta EU

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó la mañana de este domingo que la depresión tropical Diez se intensificó rápidamente a la tormenta tropical “Idalia” en el Golfo de México.

De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el fenómeno se localizó aproximadamente a 135 kilómetros (km) al este-sureste de Cozumel, y a 175 km al este de Tulum, localidades de Quintana Roo.

“Idalia” tiene vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y se desplaza ahora hacia el este a 4 km/h.

Las bandas nubosas de la tormenta tropical mantendrán las condiciones para lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros [mm]) en Quintana Roo; lluvias intensas (de 75 a 150 mm) en Campeche y Yucatán; rachas de viento de 70 a 90 km/h con oleaje de dos a cuatro metros de altura y condiciones para la formación de trombas en las costas de Quintana Roo y Yucatán.

Según el aviso del SMN, las precipitaciones que ocasione este sistema tropical podrían acompañarse de descargas eléctricas, así como generar inundaciones en zonas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a atender los informes del Servicio Meteorológico Nacional, y seguir las recomendaciones de las autoridades estatales y de Protección Civil.

Debido a su distancia con el territorio mexicano, el SMN en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Estados Unidos, mantiene zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Río Lagartos, Yucatán, hasta Tulum, incluido Cozumel, Quintana Roo.

Aunque la tormenta tropical “Idalia” se formó el domingo en el Golfo de México, podría llegar a la costa sur de Estados Unidos como huracán, informó el Centro Nacional de Huracanes.

Los expertos vaticinaron que “Idalia” se convertirá en huracán el martes en el Golfo de México y después se desplazará hacia el noreste, hacia la costa noroccidental de Florida. Por ahora no se cree que amenazará al sudoeste de Florida, donde el huracán “Ian” golpeó el año pasado.

Se proyecta que habrá condiciones de tormenta tropical el domingo en la Península de Yucatán y el oeste de Cuba.

El Gobernador de Florida Ron DeSantis dijo el sábado en X (antes Twitter) que ordenó a funcionarios de gestión de emergencias realizar preparativos para una tormenta.

10AM CDT 27 Aug: @NOAA_HurrHunter data shows TD-10 has strengthened to Tropical Storm #Idalia Interests in Florida need to stay up to date with the latest at https://t.co/tW4KeGe9uJ Storm Surge and hurricane watches may be need later today. Have your hurricane plan in place! pic.twitter.com/qySzomqYWh

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 27, 2023