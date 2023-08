EU: Identifican a responsable de tiroteo “racista” en Florida; se habría suicidado

Por Erika Hernández

Los Ángeles, 27 de agosto (LaOpinión).- Las autoridades identificaron este domingo al pistolero que mató a tiros a tres personas afrodescendientes e hirió a una docena más en un ataque “por motivos raciales” registrado el sábado en una tienda de Jacksonville, Florida, Estados Unidos.

El sospechoso, identificado como Ryan Christopher Palmerer, de 21 años de edad, murió aparentemente por suicidio después de desatar una ráfaga de disparos con un arma estilo AR-15 que compró legalmente y usó para matar a compradores afroamericanos en una tienda Dollar General el sábado por la tarde. Así lo informó el sheriff del condado de Jacksonville, TK Waters, en una conferencia de prensa reseñada por ABC News.

Waters dijo que la masacre fue captada por la cámara de vigilancia de la tienda.

Jacksonville Sheriff identifies Saturday’s General Dollar shooter as Ryan Palmeter, 21. Video shows him with AR-15, handgun, ballistics vest, gloves, mask. Shot woman in car in parking lot, then 2 men inside store. Sheriff calls manifesto “diary of a madman.” @wjxt4 pic.twitter.com/UsSbG2GV44

— Vic Micolucci WJXT (@WJXTvic) August 27, 2023