Unión Nacional de Padres presentará carta para no usar de LTG; protestan en 4 estados

La carta que compartieron manifiesta el interés por evitar el uso de los libros de texto que no han cumplido con los procesos que marca la ley para su diseño y distribución.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) hizo un llamado a las madres, padres y tutores de los estudiantes de educación básica a presentar, de ser necesario, una “carta de derechos” en la que manifiesten su preocupación por el uso de los libros de texto gratuitos que no han cumplido con los procesos que marca la ley para su diseño y distribución en el país.

“El futuro de México se está forjando hoy desde las aulas de todo el país, la educación de todas las niñas y los niños estudiantes de nivel básico deberá contar con libros de texto, materiales y programas de alta calidad y con los requerimientos en metodología pedagógica, competencias, habilidades y bajo consulta, como lo determina la ley”, dijo.

La Asociación de Abogados Cristianos, en apoyo a UNPF, publicó el formato del documento que podría ser entregado en la dirección de las escuelas de nuestros hijos y puede ser descargado en el link:

Asimismo, aseguró que la educación de los alumnos debe contar con libros de texto, materiales y programas de alta calidad y con los requerimientos en metodología pedagógica, competencias, habilidades y bajo consulta, como lo determina la ley.

INICIA EL CICLO ESCOLAR

Los libros de texto que pretenden distribuir no están autorizados

DESCARGA la CARTA DE DERECHOS y preséntala en la dirección de la escuela de tu(s) hijo(s).

La Unión de padres también pidió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) respetar la resolución judicial para no entregar los libros de texto gratuitos, a unas horas de que inicie el ciclo escolar 2023-2024.

“Reiteramos lo que ya hemos declarado con anterioridad: se otorgó una resolución a favor que dictó la jueza Yadira Medina, en la que ordena a la SEP a que en tanto no resuelva la ilegalidad en la que fueron hechos los libros de texto gratuito este año, utilice los elaborados con los programas educativos del ciclo escolar 2022 – 2023”.

En su comunicado, la UNPF argumentó que la suspensión está fundada en el “interés legítimo que tenemos los padres de familia por la educación de nuestros hijos y en la necesidad de atender con seriedad y efectividad los grandes retos que tenemos en materia educativa”.

“Insistimos en la urgencia, de que la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos estatales actúen conforme a la Ley, y como resultado de ese cumplimiento: que todos los libros de texto gratuito que nuestros hijos reciban tengan un contenido pedagógico adecuado”, agregó.

MARCHA NACIONAL CONTRA MATERIALES EDUCATIVOS

El rechazo que han provocado los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP para el ciclo escolar 2023-2024, originaron diversas manifestaciones en varias entidades del país.

En las protestas, que ocurren un día antes del inicio de clases a nivel básico, madres, padres y tutores exigieron a los docentes usar los libros de años anteriores, porque están en desacuerdo con el contenido.

En nueve ciudades de Veracruz, unas 500 personas se reunieron para demandar que se detenga la distribución de libros de texto y el adoctrinamiento en las escuelas: “Tecnología, no ideología; libros útiles no hechos por inútiles; libros para pensar, no para ideologizar”.

Desde Colima, unos 400 personas, entre ellas, integrantes del colectivo Juntos por la Infancia Colima, salió marchó por la manada en la capital del estado; al igual que en Querétaro, donde se manifestaron bajo la consigna de “educación sana y no pervertida”, aunque las autoridades estatales hayan confirmado que sí entregarían los libros.

Alrededor de 200 personas más en el Estado de México y en Durango también se sumaron a la protesta nacional contra la distribución y contenido de los libros.