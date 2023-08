Conductor pierde control de camioneta y vuelca en Chiapas; hay 8 muertos y 9 heridos

Los hechos ocurrieron en el municipio de Unión Juárez, en la frontera de Chiapas.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- Ocho muertos, entre ellos dos menores de edad, y nueve lesionados fue el saldo que dejó un accidente en la carretera de Unión Juárez, Chiapas, luego de la volcadura de una camioneta.

De acuerdo con fuentes de seguridad, la camioneta Toyota Tacoma, de color rojo, con placas de circulación CZ-5754-B de Chiapas, circulaba esta tarde del sábado sobre el tramo carretero federal Santo Domingo- Unión Juárez, cuando ocurrió el percance.

La versión de las autoridades asegura que al entrar a la zona de curvas, el conductor perdió “el control del volante y el vehículo volcó sobre la carretera”.

De las ocho personas que murieron en el accidente, cuatro de ellas perdieron la vida cuando recibían atención médica. Además, hay dos menores de edad originarias de Nicaragua, además de Rodulfo “G”, de 39 años; Geydy “R”, de 36 años.

En este hecho también perdieron la vida tres mujeres que no han sido identificadas, de entre 15 a 50 años de edad.

Cuerpos de seguridad y de emergencia trasladaron a hospitales de la región a Guillermina “P”, de 66 años; al menor Elion Calet “R”, de 10 años; a Matiu Abram “E”, de 45 años.

Asimismo, fueron ingresados Michel Guadalupe “S”, de 22 años; los menores Rosalinda” L”, de 17 años y Abraham “N”, de 12 años, Isabela Lisbeth “E”, de 11 años, así como Eneida “P” de 27 años y Blanca “P”, de 30 años,

Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y de Protección Civil, se desplegaron por la zona para atender la emergencia.

En tanto que, los equipos del servicio médico forense arribaron a la zona para el levantamiento y traslado de los cuerpos para la necropsia legal.