El calor avanza hacia Jorge Romero, líder de panistas ligados a “Cártel Inmobiliario”

–Con información de Guadalupe Fuentes

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).– Señalado por “capturar” dinero para la reconstrucción tras el sismo de 2017 en su paso por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, el coordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera (CDMX, 1979), fue Jefe delegacional de la Alcaldía Benito Juárez (2012-2015), bastión panista y epicentro del “Cártel Inmobiliario” que es indagado por la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Además del presunto intercambio de favores y de las afectaciones que han denunciado los vecinos de esta demarcación, este grupo también podría ser responsable de muertes, como acusan personas afectadas por el “Cártel Inmobiliario”. Martín Hernández, habitante de la Alcaldía Benito Juárez, denunció hace unos días ante la FGJ-CDMX por homicidio culposo y falsedad de declaraciones al Diputado Jorge Romero (con fuero), al otro exalcalde y Diputado local Christian von Roehrich (también con fuero) y a otros exfuncionarios.

Los señala de haber autorizado dos niveles más de los permitidos para el edificio Zapata 56, Colonia Portales, construido “con materiales de mala calidad” por la empresa Canadian Building, donde murió su madre Matilde y su esposa Karla durante el terremoto de hace cinco años pese a que el inmueble era seminuevo.

“En la carpeta de investigación iniciada en 2017, que interpuse contra quien resultara responsable, se mencionan sus nombres y firmas en las autorizaciones, pero el Ministerio Público [de la Alcaldía] los tapó, no fueron llamados”, dijo en entrevista Martín Hernández, quien enfatizó ser apartidista.

Presente denuncia ante la @FiscaliaCDMX por homicidio 🆚 @JorgeRoHe @Christianvonroe y ex servidores públicos de @BJAlcaldia @BJAlcaldia involucrados en los actos de corrupción que derivaron en la muerte de mi madre y esposa en el #Sismo 2017 hago un llamado de auxilio y justicia pic.twitter.com/idvqu2ilhS

“Por eso se cayó el edificio, era una bomba de tiempo, no necesariamente por un sismo”, afirmó sobre el exceso de pisos y el tipo de materiales respecto al uso de suelo, de acuerdo con el peritaje realizado.

Tanto Von Roehrich como el actual Alcalde Santiago Taboada le escribieron por Twitter que “era una persecución política”, lo cual rechazó y consideró una excusa para escudarse; solo exige justicia y reparación del daño psicológico y económico.

“Tengo dos hijos menores de edad que me quedé a cargo, se me ha hecho muy difícil, que no vean ellos que la muerte de su madre y de su abuela sea nada más así porque sí”, aseguró. “No soy damnificado en cuestión de que perdí una propiedad, perdí algo más importante que son vidas”.