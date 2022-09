Prevenir el embarazo adolescente no planificado: agenda pendiente

Por Matilde Pérez y Janet Oropeza

El 26 de septiembre es el día de la prevención del embarazo adolescente no planificado, una fecha importante para recordar que aún hay importantes pendientes en nuestro país. México ocupa el primer lugar de embarazos en mujeres de 15 a 19 años dentro de la OCDE. Al año, ocurren 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años. En 2018, 27.4 por ciento de los embarazos en adolescentes no fueron planeados, muestra de la desigualdad en el acceso a información sexual y a anticonceptivos. Además, 40 por ciento de las adolescentes de 15 a 19 años no ocuparon un método anticonceptivo en su primera relación.

El embarazo adolescente no planificado, además de generar riesgos a la salud, disminuye las oportunidades educativas y económicas de las adolescentes en el largo plazo y las hace más vulnerables a situaciones de violencia. En México, en 2021, la población estaba conformada por cerca de 129 millones de habitantes, de éstos, 13.3 millones son adolescentes de 12 a 17 años (33.8 por ciento).

Vivir una adolescencia plena incluye poder acceder a información oportuna, veraz y accesible sobre salud sexual y reproductiva (SSyR) incluida aquella sobre métodos anticonceptivos y de planificación familiar. Si bien en México se reconocen los derechos sexuales y reproductivos en la Constitución, hay una política pública de SSyR y una Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, existen pendientes importantes, dentro de los cuales identificamos dos críticos y relevantes que aún deben atenderse para avanzar de manera efectiva en la prevención del embarazo en adolescentes:

PRESUPUESTO A LA BAJA SSyR

Los recursos para la atención a los servicios de salud dirigidos a mujeres y adolescentes sin seguridad social y en los sistemas de salud estatales, provienen en parte, del programa presupuestario P020 Salud Materna, Sexual y Reproductiva, pero estos han ido a la baja actualmente, opera con el presupuesto más bajo respecto a 2018 al pasar de 3 mil 021 mdp a 2 mil 116 mdp en 2022. Tan sólo en 2022, su presupuesto aprobado se vio reducido en 2.7 por ciento anual respecto a 2021. Para 2023, de acuerdo con información del Anexo transversal 13 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación –que actualmente discute la Cámara de Diputados–, se propone un recorte de 4.2 por ciento por un total de 2 mil 115.9 millones de pesos, lo cual da señales del poco interés en resolver la problemática.

Es imprescindible que el legislativo asegure recursos suficientes para este programa, ya que éste financia acciones diversas, en ellas acciones dirigidas a la prevención del embarazo adolescente, a través de una educación integral en sexualidad; el acceso a servicios y métodos de planificación y anticoncepción.

INSUFICIENTE TRANSPARENCIA SOBRE COMPRAS DE MÉTODOS DE ANTICONCEPCIÓN

Los métodos anticonceptivos son considerados como insumos estratégicos en el país. Estos juegan también un papel en la prevención del embarazo adolescente. Pero persiste una demanda no satisfecha de anticonceptivos de 11por ciento entre mujeres de 15 a 49 años.

A pesar de la necesidad de que estos insumos estén disponibles para las adolescentes, desde Fundar, encontramos que durante el periodo de 2016 a 2021 a nivel federal y estatal la información sobre estas compras no se publica de forma proactiva, sino que debe solicitarse por acceso a información, sin embargo, a partir de 2021, ya no fue posible acceder a ella, ni siquiera por solicitudes de información. Lo anterior dificulta a la ciudadanía dar seguimiento a las compras y determinar si se están adquiriendo cantidades suficientes.

Prevenir el embarazo adolescente no planificado requiere una estrategia integral y coordinada en donde se consideren diversos tipos de acciones desde distintos frentes e instituciones públicas y con recursos suficientes. Algunas de las cuales deben ser mejorar el presupuesto para la política de salud sexual reproductiva y mejorar la transparencia de las compras que se realizan de métodos de planificación familiar y anticoncepción. Este día debería servir para recordarle al Estado su obligación de asegurar el acceso a la anticoncepción.

5. Cifras constantes al 2022. El monto del PP020 es el reportado en el Anexo 13.

* Matilde y Janet son investigadoras en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

Fundar https://www.sinembargo.mx/author/fundar Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.