El Financiero: Va por México pierde terreno rumbo a 2024; Morena afianza apoyo

El sondeo de El Financiero reveló que la alianza opositora registró en septiembre un punto menos respecto a agosto y seis menos que en mayo. Mientras que Morena y sus aliados sumaron un 50 por ciento de apoyo en septiembre, es decir, tienen una ventaja de 16 puntos sobre Va por México.

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- La alianza Va por México de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) continúa a la baja en las preferencias electorales rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, de acuerdo con la encuesta nacional publicada este martes por El Financiero.

El sondeo nacional realizado en septiembre por el periodista Alejandro Moreno revela que la alianza opositora obtuvo un 34 por ciento de la intención del voto, lo que representa un punto menos que en agosto y seis puntos menos que en mayo, cuando sumaba 40 por ciento.

La encuesta de El Financiero también mostró que Morena y sus aliados acumulan un 50 por ciento de apoyo en septiembre, una ventaja de 16 puntos sobre la alianza Va por México. Mientras que Movimiento Ciudadano (MC) obtuvo el nueve por ciento de las preferencias electorales.

Sobre los posibles candidatos a la Presidencia de México, en el caso de Morena, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuenta con un 40 por ciento de popularidad entre el electorado; en tanto, el Canciller Marcelo Ebrard registró un 34 por ciento. Por su parte, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena, obtuvo el 26 por ciento; y Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, un 20 por ciento.

El medio de circulación nacional preguntó a los entrevistados sobre a quién prefieren que sea el o la candidata que abandere al partido en las elecciones presidenciales de 2024, el 30 por ciento eligió a Claudia Sheinbaum; el 26 por ciento a Ebrard; el ocho por ciento a Monreal, y el siete por ciento a Adán Augusto, mientras que el 26 por ciento de las personas no manifestó ninguna preferencia.

Dicho ejercicio estadístico también muestra que Claudia Sheinbaum es percibida por la ciudadanía como la más cercana al pueblo; asimismo, es la que se percibe como la más honesta de las cuatro opciones. Mientras que Marcelo Ebrard es considerado como el mejor capacitado para liderar a México y también como el más preparado, aunque la ventaja en percepción que llevaba sobre Sheinbaum en ambos rubros se cerró en septiembre, añadió El Financiero.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en que la candidatura presidencial la definirá el pueblo por medio de una encuesta, sin embargo, al preguntar en el sondeo sobre quién creen que decida la candidatura presidencial, el 38 por ciento de los entrevistados afirmó que el mandatario federal, el 35 por ciento señaló que será el pueblo y el 26 por ciento mencionó que Morena.

En cuanto a los posibles candidatos de la oposición, el sondeo reveló que el Alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, registró un 32 por ciento de popularidad entre el electorado, seguido por Enrique de la Madrid, con un 23 por ciento. La Senadora panista Lilly Téllez cuenta con un 21 por ciento y la Senadora priista Beatriz Paredes Rangel con un 19 por ciento.

Al carear a posibles candidatos en un escenario hipotético, el 48 por ciento prefiere a Claudia Sheinbaum como abanderada de Morena; Enrique de la Madrid, de la alianza opositora, un 25 por ciento, y Luis Donaldo Colosio Riojas, un 17 por ciento. En tanto, el 10 por ciento restante dijo que votaría por alguna otra opción.

En un escenario sin alianza opositora, Sheinbaum con Morena y aliados obtuvo el 51 por ciento; Colosio Riojas quedaría en segundo lugar, con el 16 por ciento; Enrique de la Madrid, con 12 por ciento; Lilly Téllez también con un 12 por ciento, y Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, con un cinco por ciento, agregó El Financiero.