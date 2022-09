¿Cómo fue el impacto de DART contra el asteroide? ATLAS revela la primera imagen

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS).- El Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS), con sede en Hawái, ha ofrecido la primera imagen del impacto de la nave DART de la NASA contra el asteroide Dimorphos.

En una secuencia de imágenes distribuida en su cuenta de Twitter, ATLAS muestra que el sistema Didymos –en el que Dimorphos gira en torno al objeto principal Didymos– se ilumina considerablemente en el momento del impacto a 11 millones de kilómetros de la Tierra. Justo después, una enorme capa de material expulsado sale disparado como resultado del impacto, acreditando el éxito de la misión.

ATLAS observations of the DART spacecraft impact at Didymos! pic.twitter.com/26IKwB9VSo

— ATLAS Project (@fallingstarIfA) September 27, 2022