Nuevo VIDEO de Abigail sale a la luz; policías la golpean al interior de los separos

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).– Un nuevo video difundido en redes sociales mostró nueva evidencia sobre el caso de Abigail Hay Urrutia, joven mujer cuyo cuerpo fue encontrado en la comandancia municipal de Salina Cruz, Oaxaca, en agosto. Con las imágenes recién expuestas se daría un nuevo giro al caso, ya que muestra la participación de dos custodios en la detención.

El video fue difundido por la hermana de Abigail, Margarita Hay Urrutia, a través de su cuenta de Facebook. En la grabación de sólo 52 segundos se observa el interior de la comandancia de Salina Cruz. De acuerdo con reportes, el video pertenece a la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca (FGJO), pero los familiares lo filtraron con la intención de lograr la detención del resto de los implicados en el presunto feminicidio de Abigail.

Actualmente sólo hay dos implicados en el presunto feminicidio de la joven Hay; el exjuez cívico calificador municipal, Joel López Vázquez, y un comandante de la Policía Municipal de Salina Cruz se encuentran recluidos en el penal de San Francisco Tanivet. Sin embargo, en la grabación se puede observar a los custodios cuando empujaron a la víctima hacia la celda, lugar donde el Ayuntamiento dijo oficialmente que Abigail se habría suicidado.

También se ve como la joven cae al suelo y después se levanta y la acorralan contra la pared. Abigail habría sido arrastrada a la fuerza por tres mujeres policías hacia el interior de los separos municipales.

Tras unos segundos, la joven se reincorpora e intenta huir, pero dos de las policías la someten; para entonces, son cuatro las uniformadas que están presentes frente a la víctima.

“Es aberrante que el Presidente Municipal, a más de un mes (del caso), no hay iniciado un proceso administrativo sancionador en contra de los policías que se vieron inmiscuidos en el asunto de mi hermana. Queremos justicia, ya no más abuso de autoridad, ya no más violencia hacia las mujeres”, escribió la hermana de Hay Urrutia.