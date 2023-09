Santi Giménez triunfa en Europa con hat-trick en partido del Feyenoord y Ajax

Ciudad de México, 27 de septiembre (LaOpinión).- El delantero mexicano Santiago Giménez sigue en modo crack esta temporada y anotó un hat-trick (tres goles) con el Feyenoord en la goleada que le propinaron al Ajax por marcador 0-4 de visitante.

En la reanudación de un encuentro que se postergó el pasado fin de semana por acción de los fanáticos al lanzar bengalas al campo, Giménez anotó el tercero de sus goles (ya acumulaba dos) en las primeras acciones tras el árbitro pitar el vamos en un estadio a puerta cerrada.

Al minuto 55 se reanudaron las acciones y poco después, al 59′ Santi Giménez bien colocado en el área pequeña contraria aprovechó para empujar el balón y celebrar el 0-4 en el marcador.

Santiago Gimenez. Unstoppable. 🤯

Three more ⚽ for the collection.#ajafey

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) September 27, 2023