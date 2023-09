Siete de 8 candidatos republicanos clasifican para el segundo debate presidencial

Por Meg Kinnard

Washington, 27 de septiembre (AP).— El segundo debate entre aspirantes a la candidatura presidencial republicana tendrá menos participantes que el primero.

Siete candidatos clasificaron para el debate del miércoles por la noche en la biblioteca presidencial Ronald Reagan en California, dijo el Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés), que confirmó que Asa Hutchinson, exgobernador de Arkansas, quedó fuera esta vez.

El expresidente Donald Trump, favorito para obtener la candidatura presidencial republicana, faltó al primer debate y tampoco estará presente esta vez; en lugar de ello realizará eventos en el disputado estado de Michigan.

Para clasificarse al segundo debate, los candidatos necesitaban al menos un tres por ciento de respaldo en dos encuestas nacionales o un tres por ciento en una encuesta nacional y en dos encuestas de cuatro de los estados con votación anticipada: Iowa, Nuevo Hampshire, Nevada y Carolina del Sur.

Los aspirantes a la Casa Blanca también necesitaban al menos 50 mil donantes únicos, de los cuales al menos 200 debían provenir de 20 estados o territorios. Además, tenían que firmar un compromiso del RNC prometiendo apoyar al eventual candidato del partido.

Vistazo a la situación de los candidatos:

QUIÉN CLASIFICÓ

Ron DeSantis

El Gobernador de Florida fue considerado durante mucho tiempo el principal rival de Trump, pero terminó en un distante segundo lugar detrás del actual favorito en las encuestas nacionales y estatales de voto anticipado, y recaudando una cantidad impresionante de dinero.

Pero el terreno ha comenzado a deslizarse bajo sus pies a medida que la campaña de DeSantis ha tenido dificultades para cumplir con las altas expectativas que lo acompañaban. A nivel nacional, el apoyo republicano a DeSantis ha disminuido sustancialmente desde su punto más alto a principios de este año.

A lot of people had good things to say tonight — but I’m the guy who’s done it. pic.twitter.com/hBp5fLu4GK

Tim Scott

El Senador de Carolina del Sur no despegó en el primer debate en Milwaukee y espera cambiar eso durante el evento del miércoles.

Para ser una parte más importante de la conversación, Scott pidió al partido que cambiara la forma en que sitúa a los candidatos en el escenario en un intento por tener una ubicación más prominente en el podio. No hay indicios de que el RNC planee hacer eso.

As one American family, our nation continues to go in the right direction.

It’s why I can say I have been discriminated against, but America is not a racist country.

We're the greatest country on God's green earth.

The city on the hill needs a new leader, and I'm ready. pic.twitter.com/3jnjUJDGFo

— Tim Scott (@votetimscott) September 28, 2023