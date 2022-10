Filogonio Martínez Merino, defensor ambiental del Río Verde en Oaxaca, es asesinado

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de octubre (AP).— El activista Filogonio Martínez Merino fue localizado muerto el miércoles en una remota región del estado de Oaxaca, considerada como una de las más peligrosas para los defensores del ambiente.

El cuerpo de Martínez Merino, quien fue por más de una década un férreo defensor del Río Verde, fue hallado en las cercanías del poblado Piedra Blanca del municipio de Santiago Jamiltepec, estado de Oaxaca, según confirmó a la AP la Fiscalía General estatal, que abrió una investigación por homicidio.

El cuerpo de Martínez Merino no presentaba signos de violencia, según la autopsia, aunque las autoridades estaban esperando otras evaluaciones para determinar las causas del deceso, precisó la Fiscalía.

Martínez Merino fue comisariado ejidal de Paso de la Reyna de 2008 a 2011 y defensor del Río Verde contra el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina.

🆘Another human rights defender murdered in Oaxaca #Mexico 🆘

Filogonio Martinez Merino, former authority of the town Paso de la Reyna and defender of the Rio Verde river, assassinated todayhttps://t.co/Qu7zY8qXmI pic.twitter.com/0BBduHgozW

— Human Rights Oaxaca Mexico (@OaxacanewsENG) October 27, 2022