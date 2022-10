“Quieren impunidad para factureros”: AMLO sobre nuevo proyecto de prisión preventiva

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró en contra del nuevo proyecto propuesto por el Ministro Luis María Aguilar Morales a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la prisión preventiva oficiosa, el cual señaló como “vergonzoso”, ya que ofrece impunidad a los factureros.

“Yo no estoy de acuerdo con eso, desde luego somos respetuosos con lo que decida la Suprema Corte, pero miren lo que está proponiendo: que los factureros pueden salir de la cárcel. Quieren impunidad para los factureros”, expresó en conferencia de prensa.

“La Corte otra vez, pero de veras es vergonzoso, ¿cómo proteger a delincuentes nada más porque son potentados o de cuello blanco? ¿Qué no tienen otras cosas qué hacer? ¿Qué no hace falta que haya justicia para el pobre? ¿Por qué sólo están dedicados a proteger a los potentados y además corruptos?”, cuestionó.

El pasado 24 de octubre, Aguilar Morales planteó hacer una “interpretación conforme en sentido amplio” de la Constitución federal y anteponer el principio pro persona y de presunción de inocencia para no aplicar de maner automática la prisión preventiva oficiosa.

El Ministro hizo público el nuevo proyecto de resolución de las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la adhesión de tres delitos fiscales en la Ley de Seguridad Nacional para integrarlos al catálogo de delitos que merecen prisión preventiva de oficio.

La propuesta prevé invalidar la adhesión de los delitos fiscales de contrabando, factureros y defraudación fiscal a la Ley de Seguridad Nacional para que éstos no impliquen la prisión preventiva de oficio.

“A juicio de este alto tribunal, estos ilícitos fiscales no constituyen un atentado grave contra la seguridad de la Nación, de manera tal que no se justifica la imperiosa necesidad de que sea el Juez de control quien incite al debate y análisis de esta medida cautelar”, indica.

Al respecto, el Presidente señaló esta mañana: “Nos costó muchísimo que se tipificara como delito ese tipo de defraudación fiscal, era vergonzoso lo que sucedía, si hasta han quedado sin castigo quienes se dedicaban a promover la evasión fiscal, despachos fiscales con facturas falsas, haciendo transacciones millonarias, ofreciendo ‘tú tienes que pagar tanto a la hacienda pública, tiene que pagar 100 millones, pero si me das un millón yo me encargo con facturas falsas de que no pagues'”.