El plan para poner de pie Acapulco se presentará hoy mismo, anuncia el Presidente

El mandatario Andrés Manuel López Obrador aseguró que se apoyará la reconstrucción de vivienda y la entrega de aparatos electrodomésticos en Acapulco, luego de los desastres provocados por el huracán “Otis”.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hoy mismo se presentará el plan de reconstrucción del sector turístico de Acapulco, Guerrero, que incluirá las viviendas de la población damnificada, y que están listos los primeros 10 mil paquetes de ayuda con aparatos eléctricos y colchones que se entregarán de manera directa.

“Tenemos que poner de pie lo más pronto posible a Acapulco”, ofreció López Obrador, a dos días del impacto del huracán “Otis” a Acapulco, y luego de reunirse con ocho funcionarios del Gobierno federal, encabezados por los secretarios de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y de Economía, Raquel Buenrostro.

Detalló que ambos secretarios, así como los titulares del Sistema de Administración Tributaria (SAT), de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco Nacional de Obras (Banobras) y Nacional Financiara (Nafin), se reunieron con la Gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, y hoy por la tarde lo harán también con los empresarios del sector turístico de Acapulco para prestar un plan de reconstrucción y que se recupere la normalidad en breve.

“Se van a reunir hoy por la tarde, a las 17:00 horas, van a invitar a integrantes del sector privado par hacer una propuesta de apoyo al sector turístico de Acapulco”, subrayó el Presidente, quien detalló que se hará una revisión de qué empresas cuentan con seguro contra desastres para que les entreguen los recursos rápido y los que no cuentan con el mismo, tendrán créditos baratos de banca de desarrollo.

También pidió que no haya especulación y que no falten los materiales de construcción, como acero y cemento, para reconstruir hoteles, restaurantes y viviendas.

“Este grupo de ocho servidores públicos va a viajar a Acapulco para tener allá una reunión con los sectores del turismo. Tenemos que poner de pie lo más pronto posible a Acapulco, ese es el plan en general: Ayuda a la gente afectad y al mismo tiempo que se regrese a la normalidad en cuanto al turismo en el bello puerto de Acapulco”.

El Presidente de la República no quise hacer una estimación sobre el costo de la reconstrucción de Acapulco, pero in sintió en que no se escatimarán recursos.

En su conferencia de prensa, el Presidente de México también aseguró que se apoyará la reconstrucción de vivienda y la entrega de aparatos electrodomésticos, como estufa y refrigeradores, a la población damnificada, cuyos primeros primeros 10 mil paquetes se entregarán en breve de manera directa.

“Todo se va entregar de manera directa, sin intermediarios. No es a través de organizaciones, a través de gestores, sino de manera directa. Se va a ir casa por casa… Se les va a ayudar en la construcción, la reparación de las viviendas, en los enseres domésticos que perdieron, lo que tiene que ver con aparatos eléctricos, estufas, refrigeradores, colchones, lo que se necesitan”.

López Obrador detalló que el Gobierno cuenta con 10 mil paquetes de electrodomésticos y se van a adquirir todos los que sean necesarios.

“También decirle a la población nos ayuden en la organización y mantener el orden, que no se quieran aprovechar los que buscan sacar provecho personal. Que no se les permita. Que tengan confianza que todos va a ser apoyados, que cuentan con nosotros”.

También pidió que toda la ayuda a los damnificados se envíe al centro de acopio que se estableció en Chilpancingo para que, de ahí, el Ejército los distribuya en Acapulco, cuyas vías de común inacción están todavía colapsadas.