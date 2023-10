EU: Robert Card, autor del tiroteo en Maine, es encontrado muerto; pudo ser suicidio

Un oficial reveló a AP que Robert Card fue hallado muerto con una herida de bala autoinfligida; la policía local tiene programada una conferencia en la noche para revelar la información.

Washington, 27 de octubre (AP).— Las autoridades dicen que un hombre sospechoso de matar a tiros a 18 personas e herir a 13 en Maine fue encontrado muerto.

Se cree que Robert Card, quien era buscado en relación con los tiroteos en Schemengees Bar and Grille y en la bolera Just-In-Time Recreation en Lewiston, murió de una herida de bala autoinfligida, dijo un funcionario policial a The Associated Press.

El funcionario no estaba autorizado a discutir públicamente los detalles de la investigación y habló con la AP bajo condición de anonimato. La policía programó una conferencia de prensa a las 22:00 horas.

Card, de 40 años, de Bowdoin, Maine, era un reservista del ejército estadounidense que se sometió a una evaluación de salud mental a mediados de julio después de que comenzó a actuar de manera errática durante el entrenamiento, dijo un funcionario estadounidense a The Associated Press.

Card había sido buscado desde los tiroteos del miércoles por la noche y se emitieron órdenes de asesinato en su contra.

Un boletín enviado a la policía de todo el país poco después del ataque decía que Card había estado internado en un centro de salud mental durante dos semanas el verano pasado después de “escuchar voces y amenazas de disparar” una base militar.

Un funcionario estadounidense dijo que Card estaba entrenando con el 3er Batallón del 304º Regimiento de Infantería de la Reserva del Ejército en West Point, Nueva York, cuando los comandantes se preocuparon por él.

La policía estatal llevó a Card al Keller Army Community Hospital en West Point para su evaluación, según el funcionario, que no estaba autorizado a discutir públicamente la información y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.