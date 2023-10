Los saqueos en comercios tras “Otis” son “cohesión social”, afirma Edil de Acapulco

Acapulco, Guerrero, 27 de octubre (ElSur).- La Alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez calificó como “cohesión social” el saqueo en centros comerciales y tiendas de Acapulco.

“Yo no le llamo robar, más bien le llamo cohesión social, yo no le llamo robos, quizás a veces no es lo mismo quien tiene el estómago vacío al que lo tiene lleno”, respondió ante la pregunta de un reportero sobre el saqueo en tiendas.