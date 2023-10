Omar Fayad y su Grupo Plural se suman al PVEM; critica al PRI en su pronunciamiento

A través del Grupo Plural Independiente, el cual fundó en Hidalgo tras su renuncia al PRI en julio pasado, Omar Fayad comunicó que se une a las filas del Verde.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- Omar Fayad, exgobernador de Hidalgo desde el 15 de junio, fecha en la que presentó su renuncia como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el que militó durante 40 años, se unió a las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el cual es aliado de Morena.

La incorporación al Verde será mediante la suma del Grupo Plural Independiente (GPI), el cual fundó en Hidalgo luego de renunciar al PRI a mediados de año.

En un comunicado de prensa, el GPI explicó que este viernes realizó su plenaria “con la incorporación de nuevos cuadros políticos, se delineó su agenda de trabajo para la elección de 2024, en el plano estatal y nacional”.

Amigos y amigas, hoy compartimos una noticia que llena de emoción mi corazón. El Glupo Plural Independiente (GPI) ha dado un paso gigante al unirse oficialmente al @partidoverdemex. pic.twitter.com/ai4ModuVFK — Omar Fayad (@omarfayad) October 28, 2023

En dicho pronunciamiento al frente del nuevo signo político, emitió críticas sagaces contra la dirigencia del PRI, que encabezan Alejandro Moreno Cárdenas y Alma Carolina Viggiano Austria; así como contra la virtual candidata presidencial del Frente por México, la Senadora Xóchilt Gálvez Ruiz. “Le gané en dos ocasiones”, exclamó.

Fayad reconoció el valor y la lealtad que tuvieron quienes hicieron un alto en el camino y formaron el Grupo Plural Independiente. “Hicimos historia y somos referente nacional de valor y arrojo; lo hicimos en el momento oportuno, antes que aceptar imposiciones y ser cómplices de los verdaderos traidores al partido, de los que quieren acabar con lo poco que queda de él, para seguir secuestrando y adueñándose en pandilla de las candidaturas del PRI”.

Los diputados Alejandro Enciso Arellano y Julio Valera Piedras dieron la bienvenida a los nuevos cuadros políticos que se suman al GPI, entre los que destacan Dora Eloísa Castillo Flores, de Huejutla, secretaría de Pensiones de la Sección 15 del SNTE; Cornelio García Villanueva, expresidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Hidalgo; y Estela Martínez Sanjuan, presidenta municipal de Tasquillo, por mencionar algunos.

Por su parte, el Diputado federal, Carlos Puente, dio la bienvenida a quienes se suman a las filas del PVEM a nombre de la dirigencia nacional, e hizo un reconocimiento público a este movimiento que tuvo impacto nacional.

OMAR FAYAD RENUNCIA AL PRI EN JUNIO

En una carta enviada al Comité Directivo Estatal en Hidalgo, fechada el 13 de junio de 2023, Fayad expresó que renunciaba a su militancia priista ante la supuesta falta de apertura para poder participar en las decisiones democráticas y la vida institucional de su ahora expartido.

"Hagamos un alto en el camino y pronto informaré qué estará pasando": Omar Fayad (@omarfayad) exgobernador de #Hidalgo #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) June 16, 2023

“Ha sido el Partido Revolucionario Institucional el que me ha brindado las mejores oportunidades de mi vida, ha sido la confianza y la voluntad popular las que me han demostrado el máximo apoyo y es la militancia priista a quien debo el mayor de mis respetos y reconocimientos”, dijo.

“Por más de 40 años he dedicado mi trabajo y compromiso a las causas priistas, siempre he conducido mi militancia en el marco institucional que rige al priismo y bajo el conjunto de códigos y reglas escritas y no escritas que han sido soporte de un partido democrático e incluyente como lo fue el PRI”, insistió el exmandatario estatal hidalguense en aquel momento.

“Durante mi vida política dentro del PRI, siempre encontré que fieles a nuestro origen plural, las dirigencias nacionales en el pasado tuvieron como prioridad darle cabida a todas y todos los priistas de corazón y de cepa como yo siempre me asumí. Siempre encontré respeto al derecho a disentir y en ese sentido, la voluntad para garantizar los derechos políticos de las y los militantes”, apuntó.

“La realidad es que hoy no hay espacio para quienes queremos aportar desde una perspectiva crítica que construya. Mi respeto y amor al partido que representó mis causas y las de millones de mexicanos, me obliga a desistir de la lucha en contra de la simulación democrática dentro del PRI”, escribió Fayad Meneses, en su misiva de renuncia.

EL PRI EXPULSA A 12 DE SUS FIGURAS

El Consejo Político Nacional (CPN) del PRI anunció la expulsión de 15 miembros del partido a incios del mes de octubre, debido a que han tomado medidas que van en contra de su línea de “lealtad“. Entre ellos destacan los exgobernadores Omar Fayad y Marco Mena; los exsecretarios Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu; así como los senadores Eruviel Ávila y Carlos Ramírez Marín.

La decisión fue tomada en la LXVI sesión extraordinaria del CNP que realizó de manera semipresencial, donde confirmó la salida de algunos integrantes, debido a que buscan afiliarse con otros partidos políticos y que han expresado su apoyo hacia la virtual candidata Claudia Sheinbaum para las elecciones del 2024.

Entre la lista de expulsados también se encuentran los nombres de Nuvia Magdalena Mayorga, Cinthya Valenzuela Lagarrica, Concepción Zazueta Castro, Ricardo Madrid Pérez, Marco Antonio Mena Rodríguez y Mariana Benitez Tiburcio, mismos que acordaron su salida el pasado 5 octubre.

En la misma resolución se estableció la salida del PRI a Jorge Carlos Ramírez Marín, Eviel Pérez Magaña, Pedro Armentía López, Noel Juárez Castellanos y Diana Consuelo Campos Mena, los cuales desempeñaron roles clave en el Gobierno y el partido.

Como parte de la sesión, el Presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno, celebró la incorporación de la senadora Nancy de la Sierra al Grupo Parlamentario del tricolor en la Cámara Alta, donde destacó que ha puesto por delante el bienestar de México por su decisión.

Celebramos la LXVI Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional de nuestro partido, en la que aprobamos diversos acuerdos para llegar fortalecidos al 2024. En unidad y con estrategia, las y los priistas seguimos avanzando. pic.twitter.com/X4eVXXO1LE — PRI (@PRI_Nacional) October 6, 2023

MIEMBROS DEL PRI ANUNCIAN SU SALIDA CON ANTICIPACIÓN El pasado 3 de julio, diversos miembros del PRI anunciaron su renuncia, sin embargo los nombres más destacados fueron Miguel Ángel Osorio, exlíder de la bancada y Claudia Ruiz Massieu, sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari. De hecho, Osorio Chong, quien fungió como Secretario de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, aseguró que para ser expulsado del partido requería formar parte del mismo; sin embargo, éste ya había renunciado al PRI. Para expulsarme necesitaba seguir ahí y hace meses que renuncié. Lo hice por el mentiroso, traidor y corrupto de Alejandro Moreno. Podrá encubrir sus pésimas decisiones pero nunca su falta de palabra y dignidad. — Miguel Ángel Osorio Chong (@osoriochong) October 6, 2023 “Lo hice por el mentiroso, traidor y corrupto de Alejandro Moreno. Podrá encubrir sus pésimas decisiones pero nunca su falta de palabra y dignidad”, condenó a través de un tuit publicado en su cuenta oficial de X. Otro personajes como Ramírez Marín y Mayorga ya habían mostrado su simpatía por la bancada del Partido Verde en el Senado, demostrando su salida ante el PRI. Posteriormente, Pérez Magaña y Benitez Tiburcio se integraron al equipo Claudia Sheinbaum como anfitriones en su reciente visita por Oaxaca.