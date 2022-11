Gobernadoras y Gobernadores de la 4T asisten a la marcha de AMLO al Zócalo de la CdMx

Previo a la movilización, el Presidente López Obrador llamó a todos a participar en la “marcha del pueblo”, la cual fue respaldada por mandatarios y mandatarias estatales de Morena, quienes acudieron a las principales calles y avenidas de la Ciudad de México para participar en este evento.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- Desde Baja California hasta Quintana Roo, gobernadoras y gobernadores de la llamada Cuarta Transformación asistieron este domingo a la marcha convocada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de sus cuatro años de Gobierno.

Días antes de la movilización, las y los mandatarios estatales habían respaldado su apoyo al llamado de López Obrador. “Nos sumaremos a esta iniciativa y marcharemos junto al Presidente, convencidos de que no sólo debemos reconocer lo mucho que se ha logrado en el ámbito político, económico y social, sino también bajo la certeza de que nuestro país debe continuar ampliando y profundizando dichos cambios”, señalaron en un comunicado en conjunto difundido en redes sociales.

Apoyamos el llamado de nuestro querido Pdte. Andrés Manuel @lopezobrador_ para marchar este domingo 27 de noviembre. Celebraremos juntos el 4º año de transformación que vive nuestro país. pic.twitter.com/BxBIcnuQUN — Layda Sansores (@LaydaSansores) November 26, 2022

Nuestro apoyo y respaldo incondicional. Seguiremos este legado histórico de lucha a favor de la igualdad y la justicia social. ¡Es un honor estar con Obrador! #TierraDeOportunidades #APasoFirme

2/2 pic.twitter.com/fH4KKOAGOy — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 27, 2022

“Manifestamos también nuestro pleno respaldo al Presidente en este acto democrático y popular de rendición de cuentas que dará testimonio al apoyo que la inmensa mayoría de las y los mexicanos brinda a su Gobierno y a sus iniciativas a favor del interés general de todos los mexicanos”, añadieron.

Quienes esta mañana acompañan al mandatario federal están: Miguel Barbosa, Gobernador de Puebla; Indira Vizcaíno, Gobernadora de Colima; Evelyn Salgado Pineda, de Guerrero; Marina del Pilar, de Baja California; Mara Lezama, de Quintana Roo; Cuauhtémoc Blanco, de Morelos; Rubén Rocha Moya, de Sinaloa; Layda Sansores, Gobernadora de Campeche; Américo Villarreal Anaya, Gobernador de Tamaulipas; Miguel Ángel Navarro, de Nayarit; Cuitláhuac García, de Veracruz; Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; y Alfonso Durazo, Gobernador de Sonora.

Somos cientos de miles felices de marchar junto al presidente de México @lopezobrador_ celebrando #4AñosDeTransformación #MarchaDelPueblo pic.twitter.com/sasNBdwHVf — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 27, 2022

¡Es un honor estar con Obrador! Celebramos los 4 años que van, trabajamos para que siga la Transformación. pic.twitter.com/dgcubvikPC — Indira Vizcaíno (@indira_vizcaino) November 27, 2022

En la caminata de este domingo también participan algunos miembros del Gabinete presidencial y de Morena como Citlalli Hernández, secretaria general del partido; Rocío Nahle, Secretaria de Energía; Luisa Alcalde, Secretaria de Trabajo; además de Marcelo Ebrard, titular de Relaciones Exteriores; Horacio Duarte Olivares, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México; Mario Delgado, dirigente de Morena, y otros simpatizantes del movimiento encabezado por López Obrador como el productor Epigmenio Ibarra; el caricaturista Rafael Barajas, alias “El Fisgón”, y la cantante Eugenia León.

Además, el político tabasqueño marcha escoltado por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, junto a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y los diputados Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en San Lázaro, y Miguel Torruco Garza. Y frente a ellos, para abrirles camino, se ha situado Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República.

La #MarchaDelMillón sigue avanzando. México está celebrando cuatro años de un gobierno progresista con el presidente @lopezobrador_ al frente de la #CuartaTransformación. Me siento orgulloso de ser parte de la #MarchaDelPueblo. pic.twitter.com/Ew9qTBoN2W — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) November 27, 2022

Al frente de la movilización se encuentra López Obrador, el político que antes de llegar al poder lideró algunas de las mayores manifestaciones de este siglo y que ahora, como Presidente, volvía a darse un baño de masas multitudinario custodiado por una discreta seguridad vestida de civil y siempre sonriente.

El domingo, los participantes llegaron organizados por el partido gobernante, Morena, y por sindicatos y organizaciones de todo tipo. López Obrador dijo que no se puso “ni un centavo” del presupuesto federal para la marcha. Por su parte, la oposición insistía en que muchos de los participantes fueron forzados a participar, pero los manifestantes lo han negado.

¡Un honor pertenecer y poner el Corazón a este gran movimiento transformador! 🫶🏼💪🏽 (2/2) pic.twitter.com/sl3O8Jejvo — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) November 27, 2022

Seguimos caminando y apoyando a nuestro presidente @lopezobrador_ porque creemos en que un pueblo unido transformará un país en beneficio de los que menos tienen. #4AñosDeTransformacion @carlosmartinezv @LuisaAlcalde pic.twitter.com/MCudBhcgcG — Mara Lezama (@MaraLezama) November 27, 2022

Incluso los detractores han dicho que la movilización del mandatario fue consecuencia de la realizada en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 13 de noviembre.

“Yo vengo desde Sonora en avión y me pagué mi boleto”, explicaba a The Associated Press la abogada América Verdugo.

Celestino Licona, un comerciante del norte de la ciudad, llevaba una letrero que decía en tono jocoso “somos acarreados, porque estamos hasta la madre” de los partidos políticos y de los altos salarios de los funcionarios.

“Se llama ‘organización’ y aunque no lo crean, es lo que estamos haciendo desde 2006”, enfatizó Nelly Muñoz, una administrativa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mientras viajaba en transporte público junto a una matemática y una diseñadora para participar en el evento.

“No somos uno, no somos diez, cuenten prianistas, cuéntenos bien”, “Yo estoy con mi Presidente y no somos acarreados”, gritan otros participantes durante la marcha, que ha aglomerado a decenas de miles de personas.

-Con información de AP