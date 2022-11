VIDEO: Epigmenio Ibarra se desvanece durante la marcha de AMLO; ya se encuentra bien

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- El productor mexicano de televisión Epigmenio Ibarra se desvaneció este domingo durante la marcha encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que tuvo que ser auxiliado.

A través de un video que ya circula en redes sociales se puede ver cómo el cineasta se recarga sobre un automóvil, mientras una persona le echa aire con un sombrero.

Posteriormente, Epigmenio Ibarra decide sentarse sobre el suelo debido a un malestar que presentó. En las imágenes se puede observar que el productor se mantuvo acompañado de varias personas, quienes esperaban su recuperación.

Después del inconveniente, el productor y activista continuó marchando rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. E incluso siguió compartiendo imágenes y mensajes sobre la movilización.

“Me he perdido muchas veces entre la multitud con AMLO. Nunca como ahora. A mí me vencieron los empujones, a él lo fortalecen. ¡Vamos a seguirlo!”, escribió Ibarra en su cuenta de Twitter.

Otras publicaciones que se han compartido muestran el ambiente que se vive en la movilización de este domingo, donde gobernadoras y gobernadores de la llamada Cuarta Transformación, así como miembros del Gabinete presidencial y de Morena, acompañan al Presidente López Obrador, quien promovió la marcha como una celebración por los logros a dos años del final de su Gobierno.

— epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) November 27, 2022