AMLO abre posibilidad de que empresas extranjeras participen en extracción de litio

En el marco de la negociación entre China y México para la explotación de litio y la cancelación de seis concesiones a una empresa de esa nacionalidad; Andrés Manuel López Obrador declaró que la nacionalización de este metal no impide la extracción y explotación por parte de empresas extranjeras, sin embargo, sí garantiza que los beneficios de estas operaciones se reflejen en la vida y economía de las y los mexicanos.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó la apertura que existe para que empresas extranjeras participen en la extracción y explotación de litio en el país. Sin embargo, aclaró, los empleos y recursos deben ser en beneficio de México.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el Jefe del Ejecutivo federal no descartó la posibilidad de la instalación de empresas extranjeras con el fin de explotar el metal que existe de forma natural en territorio mexicano.

“Vamos a cuidar para que no sea en beneficio de empresas extranjeras, que pueden venir a instalarse a México y llegar a un acuerdo con la empresa de litio para contar con este mineral, pero que aquí se queden los ingresos y los beneficios”, expuso desde Palacio Nacional.

En este sentido, el mandatario contó que la reunión bilateral que mantuvo con su homólogo chino, Xi Jinping, en San Francisco, California, fue “una buena plática”, aunque no se abordó el tema de la nacionalización del litio.

“Lo del litio no se abordó porque realmente es una mina nada más (la cual tenía una concesión en México), y se ha ido avanzando para llegar a un acuerdo, no hay problema. Y ya se nacionalizó el litio y ellos deben entender, y lo están asimilando de esa manera, que se trata de un recurso estratégico, de un mineral que necesitamos para el desarrollo futuro de nuestro país, y que vamos a cuidarlo para que no sea en beneficio de empresas extranjeras”, agregó.

Además, Andrés Manuel adelantó que próximamente la Canciller mexicana, Alicia Bárcena, viajará a China para enfatizar la buena relación que existe entre los dos países y también para negociar la adquisición de enseres electrodomésticos para apoyar a los damnificados por el huracán “Otis” en Acapulco, Guerrero.

De esta manera, el Presidente mexicano apuntó que la nacionalización de este importante mineral no representa el cierre a las empresas extranjeras que busquen explorarlo, pero aclaró que deben hacerlo instalándose en el país para generar empleos y que los beneficios deben ser para México.

Sin embargo, este año se anunció la cancelación de nueve concesiones mineras a una empresa china Ganfeng Lithium para la extracción de litio en Sonora. En el mes de septiembre, Andrés Manuel informó que su Gobierno estaba revisando dichas cancelaciones y señaló que había un decreto presidencial para proteger las reservas de litio.

“Estamos revisando eso legalmente, pero nosotros hemos tomado la decisión de que el litio sea de la Nación, porque es un mineral estratégico y vamos a darle seguimiento legal al decreto de nacionalización”, expresó en aquel entonces.

El Presidente declaró que las concesiones habían sido canceladas porque fueron entregadas para la explotación de otros metales, como plata y oro, pero no para la explotación de litio. “Entonces por eso fue el decreto de nacionalización del litio”, agregó.

No obstante, las empresa china consideró que la Reforma a la Ley Minera que fue aprobada por la Cámara de Diputados en abril del 2022, no debería aplicarse para las concesiones preexistentes, por lo cual éstas no deberían verse afectadas con la entrada de las modificaciones.

De acuerdo con la empresa, la Dirección General de Minas (DGM) no presentó evidencia suficiente para acreditar las nueve concesiones que formarían parte del Proyecto de Litio de Sonora.

“La posición de la compañía es que las concesiones del Proyecto (de Litio de Sonora) no pueden verse impactadas por estas reformas porque fueron otorgadas antes de la promulgación de la Reforma a la Ley Minera (…) Las cancelaciones de concesiones de litio emitidas por la DGM no son definitivas”, declaró la empresa Ganfeng Lithium en un comunicado.

El pasado 18 de abril de 2022, la Cámara de Diputados aprobó la Reforma a la Ley Minera, enviada por el Presidente López Obrador, para proteger las reservas de litio en territorio mexicano.

Posteriormente, en agosto de 2022, la Secretaría de Energía (Sener) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto para la creación del organismo descentralizado denominado Litio para México, con el acrónimo LitioMX.

El objetivo del organismo es la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, ubicado en territorio nacional, así como la administración y control de las cadenas de valor económico de dicho mineral.