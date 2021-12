Nuevas FOTOS de la película de The Batman muestran a sus villanos y a Gatúbela

Por David Arroyo

Ciudad de México, 27 de diciembre (AS México).- The Batman, la nueva película sobre el “Caballero Oscuro” de DC, es uno de los grandes acontecimientos cinematográficos de 2022 y con motivo de ello ha protagonizado un extenso publirreportaje en la revista Empire, cuyas imágenes ya circulan a gran calidad por las redes sociales. Su director, Matt Reeves, ha dejado caer en más de una ocasión que estamos ante “la versión más aterradora” jamás vista del personaje y, visto lo visto en las capturas, puede que tenga razón.

Las imágenes no se centran en la nueva versión del murciélago que interpretará Robert Pattinson, sino en los enemigos a los que enfrentará, como Riddler y el Pingüino, a quienes darán vida Paul Dano y Colin Farrell respectivamente. Ambos buscan ser “escalofriantes” hasta el punto de que el personaje de Edward Nigma se basa en el famoso asesino del Zodiaco más que en su alter ego de los cómics, mientras que el de Oswald Cobblepot se inspira en El Padrino. En las instantáneas también hay espacio para Zoë Kravitz en la piel de Selina Kyle (quien en esta ocasión no se llamará Catwoman sino The Cat) y para el nuevo comisario Gordon, a cargo de Jeffrey Wright. Un plantel de lujo envuelto por una sobrecogedora visión con gusto por el claroscuro.

