La bancada naranja da respaldo total a Monreal: Del Río Virgen es “intachable”, dice

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).– La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado de la República exhortó este lunes al Poder Judicial de Veracruz a “que no se preste a la revancha política” del Gobernador morenista Cuitláhuac García en contra de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta encarcelado por el delito de homicidio en aquella entidad.

“Desde la Bancada Naranja del Senado de la República instamos al Poder Judicial del Estado de Veracruz a que no se preste a la revancha política que ha emprendido el gobernador Cuitláhuac García en contra de José Manuel del Río Virgen, ni hacer uso selectivo de la justicia y resolver conforme a derecho”, señalaron los senadores emecistas en un comunicado.

Vigilaremos que la resolución que se dicte el día de hoy sea apegada a derecho. No vamos a permitir que en este caso ni en ningún otro se haga un uso selectivo de la justicia.

Apenas este fin de semana, en plenos festejos navideños, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena, viajó a Veracruz junto a Dante Delgado, Senador de MC y líder nacional del partido, para intentar visitar al trabajador en el sitio donde se encuentra recluido en prisión preventiva, pero no les dieron acceso.

Los senadores de MC insistieron este lunes en que la carpeta de investigación contra del Río Virgen, cercano a Monreal, “está construida con base en conjeturas y suposiciones”. “No tiene un elemento o hecho que lo vincule con el asesinato de René Tovar”, aseveraron de quien fuera candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones, Veracruz.

“El Poder Judicial del Estado de Veracruz tiene la responsabilidad de defender la verdad y hacer justicia. Hoy, su resolución podría frenar la vulgar persecución política emprendida por el gobernador Cuitláhuac García. En ese sentido, estaremos muy atentos y vigilantes de todo el proceso y la resolución que se dicte hoy”, recalcaron.

“Reiteramos nuestro apoyo y solidaridad con José Manuel del Río Virgen; reconocemos su integridad personal y su amplia trayectoria profesional”, mencionaron por último en su comunicado los senadores emecistas.

El jueves pasado, el Senador Monreal, presidente de la Jucopo además de comandar a Morena en la Cámara Alta, anunció la creación de una Comisión Especial para determinar la existencia de “probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho” en el caso de del Río Virgen.

Dicha comisión estará integrada por el Senador Dante Delgado, como presidente; Eduardo Ramírez, de Morena y Julen Rementeria del Partido Acción Nacional (PAN), ambos como secretarios; así como la Senadora Beatriz Paredes, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Raúl Bolaños, del Partido Verde; Miguel Ángel Mancera, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Sasil de León, del Partido Encuentro Social.

Veracruz no merece un mal Gobierno, los veracruzanos no debemos tolerar injusticias. Que lo oiga bien quien ahora está en Palacio de Gobierno y quien pronto habrá de retirarse por incompetente, por no dar resultados y por traicionar los principios esenciales de la democracia. pic.twitter.com/7bqQgIIaIB

— Dante Delgado (@DanteDelgado) December 22, 2021