Senador acusa a Morena de no respetar encuesta en Durango; “hay incongruencia”, dice

El Senador morenista advirtió que peleará la candidatura por el partido para la gubernatura de Durango, después de denunciar que hubo un “atropello” del criterio de decisión desde la dirigencia de Mario Delgado.

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).– El Senador José Ramón Enríquez exigió a su partido, Morena, que se respete el resultado de las encuestas realizadas que lo colocarían como un candidato a la gubernatura de Durango, y adjuntó una advertencia a la dirigencia nacional: “A ver quién amarra al tigre que han desatado”.

Desde el Senado de la República, el legislador impartió una conferencia de prensa en la cual llamó un “atropello” que la candidatura de Morena fuera decidida a favor de Marina Vitela cuatro días antes de que concluyeran las encuestas, las cuales fueron realizadas una por Morena y tres por encuestadoras particulares, y lo colocaban como puntero.

“No dejemos que la mafia del poder tome decisiones en el partido”, dijo el doctor. “Se definió un criterio de manera cupular en Morena (…) Por supuesto que fue un criterio oscuro, que no existía, que no está escrito, que no está en los estatutos, que se inventó, que no se había acordado, que no se había informado previamente; es decir, se lo sacaron de la manga.”

🔴 Conferencia de prensa del senador @DrRamonEnriquez, del 27 de diciembre de 2021. https://t.co/HnFJdFXBvu — Senado de México (@senadomexicano) December 27, 2021

Enríquez aseguró que tiene pruebas que demostrarían que las candidaturas para Durango y Oaxaca fueron asignadas desde el 18 de diciembre. “Vamos a presentar los documentos notariados”, indicó el legislador. Según su información, para el día 18 ya se habían asignado los aspirantes a pesar de que todavía no se terminaba la aplicación de las encuestas, cuyos resultados fueron anunciados por medio de la página de Internet de Morena entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de diciembre.

El legislador terminó con el anuncio de una caravana que partirá desde la capital duranguense con rumbo a la sede nacional de Morena a partir del próximo lunes para exigir que se respete el resultado obtenido por medio de las encuestas levantadas, además que ya interpuso una impugnación formal ante la Comisión Nacional de Elecciones del partido.

“Se tienen que corregir las decisiones porque nos asiste la razón. El pueblo manda, todo con el pueblo, sin el pueblo nada, el pueblo es sabio y hay que respetar la decisión del pueblo. A ver quién va a amarrar al tigre en Durango”, remató.