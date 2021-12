La disputa entre INE y Gobierno llega a un punto álgido con la Revocación de Mandato

La relación entre el Gobierno federal y el INE ha estado marcada por las diferencias que ambas instancias han manifestado en relación a distintos temas como la realización de conferencias mañaneras en tiempos electorales, el ajuste de salarios por debajo de los del Presidente, el recorte presupuestal al órgano electoral y, ahora, con motivo de la Revocación de Mandato, un proceso cuya organización ha desembocado en una batalla política.

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- En los últimos días la relación entre el Instituto Nacional Electoral (INE), el Gobierno federal y Morena alcanzó un punto álgido a causa de la Revocación de Mandato, proceso frente al cual el organismo autónomo afirmó que no cuenta con los recursos suficientes para realizarlo, debido al recorte a su presupuesto, una justificación que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha desestimado.

Este lunes, la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que integran las ministras Ana Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, aceptó a trámite la controversia constitucional que interpuso la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República contra el acuerdo del INE de aplazar la Revocación de Mandato.

Se trata del segundo recurso al que le da entrada el máximo tribunal de justicia del país, luego de que el jueves pasado hiciera lo mismo con la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados para que el INE se abstenga de ejecutar un acuerdo con el que buscaba posponer todas las actividades relacionadas en la organización de este proceso.

La intención del órgano electoral de posponer la realización de la Revocación de Mandato, que se prevé realizar en abril próximo, ha llevado al Presidente a cuestionar al Instituto, al cual ha calificado de “conservador”. Este mismo lunes, López Obrador consideró que los consejeros electorales cometieron un error al oponerse a esta consulta, por lo que deberían rectificar.

'Debe ser la Corte, el Poder Judicial, quien resuelva, NO PENALIZAR NADA' Eso opinó el presidente @lopezobrador_ sobre la denuncia que diputados interpusieron ante la @FGRMexico contra consejeros del #INE por el apalzamiento de la #RevocaciónDeMandato #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/T2KjyYBwki — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 27, 2021

El mandatario federal también consideró innecesario penalizar la postura de los consejeros del INE, luego de que el morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, instruyera a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los consejeros Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña, y Beatriz Claudia Zavala Pérez, además de Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del órgano autónomo.

La noche del pasado 22 de diciembre, el legislador de Morena informó mediante su cuenta de Twitter que personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de San Lázaro interpuso dicha denuncia ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la FGR, en la que se acusa a los consejeros del INE de delitos como presunta coalición de servidores públicos y abuso de autoridad.

Acabamos de recibir notificación de la @SCJN: nos da la razón, concedieron la suspensión que solicitamos en contra del acuerdo del INE. El proceso de revocación de mandato CONTINUARÁ en TODAS sus fases, en términos de la Ley de Revocación y el Presupuesto de Egresos. pic.twitter.com/hndyvst2QD — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) December 23, 2021

Sin embargo, la confrontación que el Gobierno federal, el partido Morena y el INE mantienen no es nueva, ya que inició casi a la par del presente sexenio, el cual ha estado marcado por el ajuste de salarios por debajo de los del Presidente, el recorte presupuestal al órgano electoral y, ahora, con motivo de la Revocación de Mandato, un proceso cuya organización ha desembocado en una batalla política.

LA SUSPENSIÓN DE LAS MAÑANERAS

En mayo de 2019, el INE ordenó suspender temporalmente la transmisión de la habitual conferencia matutina del Presidente López Obrador en las entidades en las que se llevarían a cabo elecciones locales. La medida, con la que se buscaba “cumplir con la difusión de las pautas de los partidos y candidatos independientes en los horarios estipulados”, según explicó Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, se extendió a los medios de comunicación social y redes sociales del Gobierno federal.

Tras darse a conocer la determinación, las redes sociales explotaron y el hashtag #INENoCensuresMañaneras se colocó de inmediato como trending topic, por lo que el INE tuvo que salir a rechazar las acusaciones de censura.

“En ningún momento se ha solicitado la cancelación de las conferencias. La resolución sólo tiene que ver con su transmisión en radio y TV en los estados donde hay proceso electoral en curso: Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas”, explicó Córdova en su tuit.

En ningún momento se ha solicitado la cancelación de las conferencias. La resolución sólo tiene que ver con su transmisión en radio y TV en los estados donde hay proceso electoral en curso: Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas. — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) May 29, 2019

En septiembre de ese mismo año, el Presidente López Obrador negó que haya utilizado sus programas sociales con fines de promoción personal, tema que se puso a discusión luego de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpusiera una contra él y los Servidores de la Nación, funcionarios encargados de realizar el censo del bienestar con el cual se otorgaron estos apoyos.

Por ello, incluso, tanto López Obrador como María Luisa Albores González, entonces titular de la Secretaría del Bienestar, y Gabriel García Hernández, quien por esas fechas se desempeñaba como coordinador general de Programas para el Desarrollo, fueron citados comparecer ante la Unidad Técnica de lo Contencioso del (INE).

“Vámonos respetando, no somos iguales, no me confundan porque eso sí calienta”, sostuvo el Jefe del Ejecutivo federal en su conferencia matutina del 27 de septiembre de 2019, en la que aclaró que no podría cumplir con el citatorio debido a que tenía planeada una gira de trabajo, por lo que envió un escrito al organismo en el que hizo efectivo su derecho de réplica.

"Vámonos respetando, no somos iguales": AMLO al INE. Aunque el INE lo citó para comparecer por supuesta promoción personalizada al entregar beneficios de programas sociales, el presidente criticó que antes el Instituto se hacía de la vista gorda. pic.twitter.com/N9qVsSFhO7 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) September 27, 2019

Para 2020 continuó la disputa en la que el INE buscó que concesionarios de radio y televisión suspendieran de manera temporal las conferencias matutinas del tabasqueño en los estados en los que se llevaría a cabo algún proceso electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) falló en contra de un acuerdo en materia que emitió el organismo electoral.

Durante la sesión pública de 2 de septiembre de 2020 los magistrados electorales revirtieron la prohibición del INE de transmitir las conferencias matutinas del Presidente de México en los estados de Hidalgo y Coahuila, en donde se llevaron a cabo elecciones el 18 de octubre de ese año.

Asimismo, dieron un plazo de 48 horas al órgano electoral para que sus integrantes sesionaran y llevaran a cabo los cambios necesarios. Además ordenaron publicar nuevamente el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mismo que días antes impugnó López Obrador y el partido Morena luego de que el Consejo General del INE aprobó que concesionarios de radio y televisión debían “abstenerse de difundir de manera ininterrumpida las conferencias de prensa matutinas en las señales de origen de Hidalgo y Coahuila”.

El Tribunal Electoral argumentó que el INE careció de sustento normativo para prohibir la difusión de las conferencias presidenciales, ya que la medida se tomó en el marco de consultas por parte de entes gubernamentales —con la que se estableció suspender la propaganda por parte del Gobierno federal durante el periodo en el que se realizaban las campañas y los comicios correspondientes— pero nadie preguntó por las conferencias diarias de López Obrador.

En diciembre de ese 2020, el INE cerró el año con una advertencia al Presidente López Obrador, a quien dijo que si continuaba interviniendo en temas electorales aplicaría lo establecido en la Constitución Mexicana y las leyes en esta materia.

Durante la mesa virtual titulada “Equidad y competencia”, que se realizó en el marco del 30 aniversario del IFE-INE, el Consejero electoral Jaime Rivera Velázquez hizo énfasis en lo que calificó como el “intervencionismo” del mandatario mexicano en el proceso electoral, el cual, agregó, de continuar haría que recurrieran a las leyes correspondientes.

Recordó que en la reforma electoral de 2007 se estableció que se prohibía la contratación de tiempos en radio y televisión para propaganda electoral, así como la intromisión presidencial.”Me temo que vamos a tener muchas tensiones por ese problema, pero el INE va a hacer lo suyo por cumplir esas normas, restrictivas sí, pero están en la Constitución y en las leyes, y estamos obligados a cumplirlas”, advirtió Rivera Velázquez.

El Consejero electoral habló sobre las acciones que tomaría el INE ante el “activismo político” del Presidente en medio del proceso electoral.”Lo que vamos a hacer es aplicar las normas. El artículo 134 Constitucional es muy claro y también la ley. Les prohíbe uso de recursos públicos a favor o en contra de un partido y les prohíbe la propaganda personalizada y pronunciarse a favor o en contra de algún partido”, detalló Rivera Velázquez.

“Y esta restricción es una herencia más o menos directa del reclamo en el 2006, nada más que han cambiado un poco de lugar donde está cada quién”, añadió el Consejero electoral, quien destacó que la Comisión de Quejas del INE dictó una “tutela preventiva” al Presidente de México, lo que se traduce en un llamado o una advertencia para que el mandatario deje de incurrir en una intromisión en asuntos electorales.

LOS SALARIOS DEL INE

En el primer trimestre de 2019, los consejeros del INE promovieron una controversia constitucional ante la SCJN, con la que buscaban mantener el nivel salarial de 2018, luego de que el Presidente de la República se recortó un 40 por ciento su salario y e impulsó a través del Congreso que ningún funcionario podía ganar más que él mediante la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP).

En septiembre de ese mismo año la SCJN declaró “infundado” el recurso de apelación de los consejeros electorales, por lo que estos tuvieron que acatar la Ley vigente y hacer un recorte a su salario. No obstante la medida no prosperó ya que año con año la discusión ha ido a parar a la Suprema Corte, instancia que ha permitido a los consejeros electorales a evadir la LFRSP como ocurrió en noviembre de este año cuando se concedió la suspensión INE para que sus altos funcionarios puedan seguir ganando en 2022 salarios superiores a los del Presidente.

Desde diciembre de 2019, SinEmbargo dio a conocer que seis consejeros del INE contaban con un salario que era 64 por ciento más del que ganaba López Obrador, al que se sumaban prestaciones millonarias con las que se superaba por mucho a las de un trabajador promedio.

Un reportaje de la periodista Daniela Barragán publicado el pasado 19 noviembre consignó cómo en medio del recorte presupuestal que la Cámara de Diputados aprobó para el Instituto Electoral, el salario del consejero presidente Lorenzo Córdova quedó intacto. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, su percepción bruta anual quedó en 2 millones 487 mil pesos.

Esa cantidad de dinero cubre su sueldo y todas las prestaciones y bonificaciones de las que goza en su puesto. Y no sólo quedó intacto, sino que aumentó —en comparación con 2021— 9 mil 665 pesos.

Las prestaciones a las que tiene derecho el Consejero Presidente del INE son: aportaciones a seguridad social, ahorro solidario, prima vacacional, aguinaldo, prima quinquenal, seguro de vida institucional y seguro de gastos médicos mayores.

Dos semanas después, el 30 de noviembre, este medio dio a conocer que un ejército de asesores del INE, algunos de ellos con sueldos cercanos al del Presidente, auxilian a los consejeros a cumplir sus funciones de organizar, legal e imparcialmente, la disputa por el poder en México.

En total son 262 los asesores del INE y sólo su consejero presidente, Lorenzo Córdova, cuenta con 11 y cuatro de ellos reciben un sueldo mensual de 104 mil 885 pesos, 10 mil 854 pesos menos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Tres asesores de Córdova ganan 96 mil 456 pesos; otros tres, 70 mil 485 pesos y sólo uno tiene la remuneración más baja, que es de 35 mil 386 pesos netos mensuales.

Todos ellos gozan de prestaciones como prima vacacional, quinquenal, aguinaldo, seguro de vida y apoyo de gastos funerarios.

LAS DIFERENCIAS POR LA CONSULTA POPULAR

En agosto de 2021 las confrontaciones entre el INE y López Obrador volvieron a cobrar protagonismo en la escena pública del país. A inicios de ese mes el Presidente de México se quejó de las pocas casilla que el Instituto instaló para realizar la primer consulta popular, en la que se buscó determinar si se habría un proceso de esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en gobiernos pasados.

Durante una supervisión de los avances de la carretera San Ignacio-Tayoltita, Sinaloa, y sin mencionar nombres de manera explícita y ante el rumor de que el ejercicio democrático sería un fracaso, el mandatario federal acusó al órgano electoral de no instalar las casillas necesarias para dicha consulta popular y de buscar que ésta se promocione, para que los ciudadanos no participen.

“Los que deberían estar promoviendo esta consulta no quisieran que se supiera nada, ni hay casillas suficientes. Yo mañana voy a Nayarit y estaba pensando en votar, pero a donde voy no hay, no va a haber casilla. Y no se escucha nada, no se informa, silencio, cuando deberían estar promoviendo la participación”, expresó en ese momento pese a la veda electoral.

El presidente @lopezobrador_ calificó a la consulta popular de importante pese a que no alcanzó el nivel de participación para ser vinculante. Destacó que es el ejercicio de consulta en el que más gente ha participado en México. pic.twitter.com/864J5MWNUg — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 2, 2021

En respuesta, y luego de llevarse a cabo la primer consulta popular, el Instituto rechazó las “acusaciones y descalificaciones” en su contra, e incluso calificó de “exitosa” la jornada.

“Las consejeras, los consejeros y el secretario ejecutivo del INE celebramos la exitosa jornada de consulta popular del pasado domingo 1 de agosto y expresamos nuestro más entusiasta reconocimiento y agradecimiento a los más de 6.6 millones” de votantes”, indicó el INE a través de un comunicado, en el que detalló que puso en labor a 285 mil funcionarios de casilla.

Respecto a los comentarios del Presidente López Obrador en contra del organismo, los consejeros indicaron: “quienes integramos el Consejo General manifestamos —frente a quienes acusan al INE de omisión, desinterés o, peor aún, boicot a la consulta popular— que el instituto llevó a cabo todas las actividades necesarias”.

También aclaró que fueron los legisladores quienes ordenaron cambiar la fecha de la consulta para que no coincidiera con los comicios intermedios del 6 de junio. “Tampoco fue el INE quien redactó una pregunta confusa” sino la SCJN, precisaron en el boletín.

Días después, en su conferencia de prensa del 16 de agosto el tabasqueño externó su intención de cambiar por completo la plantilla que integran al INE y al TEPJF, ya que, argumentó, estos organismos no pueden funcionar con los mismos funcionarios.

“Sí, cambio completo, renovación tajante. No se puede con lo mismo, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actuan con rectitud, no aplican que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces no pueden estar ahí, tiene que haber un cambio. No es un asunto personal, es que no han estado a la altura de las circuntancias y tenemos que dejar establecida una auténtica democracia en el país”, sostuvo al ser cuestionado sobre el tema.

👉No es un asunto personal, es que no han estado a la altura de las circunstancias(…) Más con todo su comportamiento, faccioso, manejando la ley a su antojo, ni siquiera dependen del Poder Judicial: asegura AMLO sobre TEPJF e INE. pic.twitter.com/ojmM8V7QvT — Revista El Chamuco (@El_Chamuco) August 21, 2021

El Presidente se dijo incapaz de aceptar que el TEPJF esté al servicio de la “partidocracia” e incluso sostuvo que este órgano no depende “en estricto sentido” del Poder Judicial, por lo que, afirmó, son independientes y “pueden hacer lo que quieran”.

Dos meses antes de estas declaraciones, López Obrador adelantó que propondría una reforma para cambiar a los integrantes del INE y del Tribunal Electoral. Además, detalló que con estos cambios también buscaría reducir los costos de los procesos electorales, así como replantear el número de legisladores y legisladoras en la Cámara de Diputados.

…Y AHORA LA REVOCACIÓN DE MANDATO

Aunque el año está por concluir, la polémica entre el Ejecutivo federal y el INE no. El tema que avivó la disputa fue la revocación de mandato, primero el pasado mes de noviembre cuando se aprobó el Presupuesto de Egresos de 2022, en la que el INE sufrió un recorte presupuestal del 40 por ciento. Ante ello, el consejero presidente Lorenzo Córdova se pronunció en contra y advirtió que podría en riesgo la próxima consulta popular.

Además, el pasado 8 de diciembre la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a López Obrador a no expresarse respecto a este ejercicio democrático, bajo el argumento de que podría influir en la decisión de los ciudadanos y luego de que el PRD interpuso una queja contra el mandatario federal al considerara que estaba utilizando indebidamente los recursos públicos.

En su queja, el sol azteca recordó que el 1 de diciembre el López Obrador invitó a los electores a participar en la consulta de revocación de mandato durante el evento denominado “Tres Años de Gobierno”, y sostuvo que con dicha acción busca incidir en la determinación de los ciudadanos. En respuesta, el INE resolvió que el mandatario federal realizó promoción indebida del ejercicio electoral, pues invitó expresamente a la ciudadanía a participar en el mismo, lo que es contrario a lo establecido en la normativa constitucional y legal.

A esto se sumó la decisión del 17 de diciembre, cuando el INE aprobó, con seis votos a favor y cinco en contra, posponer temporalmente la consulta de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al argumentar “insuficiencias” presupuestales para que se lleve a cabo este ejercicio de participación ciudadana.

“Se determina, como medida extraordinaria, posponer de forma temporal todas las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato del presidente de la República electo para el periodo constitucional 2018-2024 (…) derivado del recorte presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados al INE para el ejercicio 2022, hasta en tanto se tengan condiciones presupuestarias que permitan su reanudación”, se indicó en el acuerdo.

El siguiente lunes, el Presidente se pronunció al respecto en su conferencia matutina y acusó al Instituto de obstaculiza la democracia al posponer la Revocación de Mandato. “Estamos en esta situación tan lamentable que un órgano electoral que debería de promover la democracia, se ha dedicado a obstaculizarla, incluso, sin respetar el mandato constitucional en la esencia, en el espíritu. Lo demás es secundario de que si tiene presupuesto o no tiene presupuesto”, dijo.

¿Y qué pasó con el drama del INE? 🤔 "Me parece muy lamentable que esto suceda" dijo el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/2KZVCMynny — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 20, 2021

Asimismo, aseguró que es la Constitución la que obliga a realizar este ejercicio en caso de que se cumplan con los requisitos para hacerla. “Si eso no se quiere cumplir, se utilizan excusas, es parte de la simulación de siempre y exhibe que jugaron mucho tiempo todos estos personajes”, agregó.

“Es muy lamentable que esto suceda, pero tenemos que entender que se trata de un proceso de democratización que se está llevando a cabo en nuestro país. Vivíamos en un sistema político caracterizado por la simulación. Se hablaba de democracia en el discurso, pero en los hechos predominaban las actitudes democráticas”, comentó López Obrador.

El episodio llevó a que el Congreso, de la mano de Morena, y la consejería jurídica de la Presidencia recurrieran a la Suprema Corte, la cual ordenó al INE ajustar su presupuesto para la realización del ejercicio de participación ciudadana, una medida que es preliminar y que tendrá que ser tratada una vez que el 11 de enero los ministros regresen de vacaciones para atender el asunto.

