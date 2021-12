Hago responsable a Alfaro de lo que pueda suceder a mí o a mi familia: Ricardo Ravelo

El periodista Ricardo Ravelo Galo, que publica en este portal de noticias, fue advertido por el Gobernador de Jalisco que el mandatario presentó una demanda por daño moral en su contra por dos publicaciones, hechas el 17 y 24 de diciembre.

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).– El periodista y escritor Ricardo Ravelo Galo hizo responsable a Enrique Alfaro Ramírez sobre su seguridad y la de su familia, luego de que el Gobernador de Jalisco anunciara una demanda en su contra por presunto “daño moral”.

“Hay instancias internacionales libres de mafias. De ser necesario, acudiré a los más altos tribunales del mundo. Y hago responsable a @EnriqueAlfaroR de lo que me pueda suceder a mí y familiares ante la intimidación de la que fui objeto esta mañana al amenazarme con una demanda”, escribió el escritor y columnista de SinEmbargo.

El Gobernador Enrique Alfaro dijo esta mañana durante una conferencia de prensa que presentaría una demanda por “daño moral” en contra de Ricardo Ravelo luego de dos columnas publicadas en SinEmbargo en donde el periodista menciona presuntas relaciones entre el mandatario del partido Movimiento Ciudadano (MC) con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Está presentada la demanda por daño moral, estamos solicitando medidas cautelares. No voy a permitir que nadie ponga en entredicho mi fama pública y genere ese tipo de comentarios, simplemente no lo voy a permitir porque lo han intentado muchas veces; me parece una falta de respeto, incluso de ética el hacer este tipo de comentarios. Simplemente les diría que están presentadas las demandas y estamos solicitando medidas cautelares”, respondió el Gobernador ante la pregunta de un reportero.

En sus columnas tituladas “Jalisco: Aquí manda el crimen” y “Jalisco: Narco y negocios, a la sombra del poder”, el periodista y especialista en narcotráfico explica una presunta relación entre una mujer de nombre María de los Ángeles López, alias “La loba”, y Leonardo Mireles Escobar, ambos personajes relacionados con el CJNG y funcionarios públicos de alto nivel en Jalisco, entre los que destaca Enrique Alfaro Ramírez.

El autor del libro Los narcopolíticos destaca en una de sus columnas, publicada el 17 de diciembre, que en Jalisco “Enrique Alfaro encabeza una amplia red de tráfico de influencias, negocios en el Poder Judicial y presunto lavado de dinero con anexos al grupo criminal en cuestión”.

El pasado 24 de diciembre, en su columna titulada “Jalisco: Narco y negocios, a la sombra del poder”, Ravelo señala:

“El caso más evidente es la expansión del Cártel de Jalisco Nueva Generación: Los altos mandos que lo dirigen han hallado en Jalisco el asidero perfecto, importantes aliados que, a su vez, cuentan con la protección política y judicial, lo que evidencia que en el Gobierno de Enrique Alfaro los presuntos criminales están mejor protegidos que los ciudadanos”.