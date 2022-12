Netflix estrenará transmisiones en vivo con nuevo especial de comedia de Chris Rock

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- Netflix inaugurará su modalidad de transmisión en vivo con la emisión de un nuevo especial de comedia de Chris Rock, quien protagonizó uno de los momentos más polémicos en la historia de la entrega de los Óscares.

El comediante anunció a través de sus redes sociales el próximo estreno de Chris Rock: Selective Outrage, su más reciente especial de stand-up, el cual será exhibido por la gigante plataforma de streaming, la cual al mismo tiempo probará por primera vez la posibilidad de realizar transmisiones en vivo.

Get ready. My next stand-up special Selective Outrage will be streaming LIVE on Netflix. March 4 at 10pm ET/7pm PT #chrisrocklive pic.twitter.com/KqJnEGOaMj

— Chris Rock (@chrisrock) December 25, 2022